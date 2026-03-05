AMAG-CEO Kaufmann muss vorzeitig gehen

Der AMAG-Vorstandschef Helmut Kaufmann wird per Ende April abgelöst. Auf ihn folgt der aktuelle Vertriebsvorstand Breguncci am 1. Mai.

Bei der Austria Metall AG AMAG kommt es zu einem vorzeitigen Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO). Helmut Kaufmann wird als CEO und Technikvorstand (COO) wird vom derzeitigen Vertriebsvorstand (CSO) Victor Breguncci per 1. Mai als CEO abgelöst. Das teilte die börsennotierte Firma am Donnerstag nach Börsenschluss auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates mit. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. 2025 gab es einen Gewinneinbruch.

Weniger Gewinn

Im Vorjahr hat der energieintensive Konzern um rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt, der Umsatz stieg dagegen leicht an. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von 34 Mio. Euro - um 21,3 Prozent weniger als im Jahr davor, wurde vergangenen Freitag bekanntgeben. Der stark von der US-Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, strategische Flexibilität und Maßnahmen zur Stabilisierung federten die Auswirkungen etwas ab.

Helmut Kaufmann geht als AMAG-Chef vorzeitig © AMAG

AMAG verarbeitet Aluminium, ist im Prime Market - dem größten Börsensegment der Wiener Börse - notiert und leidet aktuell unter hohen Trump-Zöllen auf Aluminium aus Europa (50%).

Das abgelaufene Jahr habe jedenfalls "ein sehr schwieriges Umfeld" geboten, es habe sich von Quartal zu Quartal verändert, berichtete Vorstands- und Technikchef Kaufmann noch bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. "Im zweiten Quartal ist Trump eingefallen, 50 Prozent auf Stahl und Aluminium einzuheben." Die AMAG habe Stabilisierungsmaßnahmen gesetzt und Ausgaben sowie Investitionen auf ein Minimum reduziert.