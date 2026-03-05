Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 48.350 aktien down -2.52% Andritz AG 67.60 aktien down -4.79% BAWAG Group AG 126.20 aktien down -0.47% CA Immobilien Anlagen AG 25.480 aktien down -0.08% CPI Europe AG 15.890 aktien up +1.47% DO & CO Aktiengesellschaft 192.40 aktien up +0.73% EVN AG 27.750 aktien down -0.36% Erste Group Bank AG 97.30 aktien down -1.32% Lenzing AG 22.650 aktien down -0.22% OMV AG 56.10 aktien up +0.81% Oesterreichische Post AG 34.100 aktien up +1.04% PORR AG 39.000 aktien up +0.52% Raiffeisen Bank Internat. AG 38.920 aktien down -0.87% SBO AG 34.700 aktien down -0.29% STRABAG SE 90.40 aktien down -2.8% UNIQA Insurance Group AG 15.940 aktien down -0.13% VERBUND AG Kat. A 62.05 aktien up +0.65% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.20 aktien down -1.38% Wienerberger AG 25.900 aktien down -1.22% voestalpine AG 43.620 aktien down -1.76%
  1. oe24.at
  2. Business
Kopie von AMAG
© AMAG

Wechsel in OÖ

AMAG-CEO Kaufmann muss vorzeitig gehen

05.03.26, 16:56
Teilen

Der AMAG-Vorstandschef Helmut Kaufmann wird per Ende April abgelöst. Auf ihn folgt der aktuelle Vertriebsvorstand Breguncci am 1. Mai.

Bei der Austria Metall AG AMAG kommt es zu einem vorzeitigen Wechsel in der Funktion des Vorstandsvorsitzenden (CEO). Helmut Kaufmann wird als CEO und Technikvorstand (COO) wird vom derzeitigen Vertriebsvorstand (CSO) Victor Breguncci per 1. Mai als CEO abgelöst. Das teilte die börsennotierte Firma am Donnerstag nach Börsenschluss auf Basis eines entsprechenden Beschlusses des Aufsichtsrates mit. Konkrete Gründe wurden nicht genannt. 2025 gab es einen Gewinneinbruch. 

Weniger Gewinn

Im Vorjahr hat der energieintensive Konzern um rund ein Fünftel weniger Gewinn erzielt, der Umsatz stieg dagegen leicht an. Unterm Strich stand ein Ergebnis nach Steuern von 34 Mio. Euro - um 21,3 Prozent weniger als im Jahr davor, wurde vergangenen Freitag bekanntgeben. Der stark von der US-Handelspolitik beeinflusste Wettbewerb habe für Margenrückgänge gesorgt, strategische Flexibilität und Maßnahmen zur Stabilisierung federten die Auswirkungen etwas ab.

AMAG

Helmut Kaufmann geht als AMAG-Chef vorzeitig

© AMAG

AMAG verarbeitet Aluminium, ist im Prime Market - dem größten Börsensegment der Wiener Börse - notiert und leidet aktuell unter hohen Trump-Zöllen auf Aluminium aus Europa (50%).

Das abgelaufene Jahr habe jedenfalls "ein sehr schwieriges Umfeld" geboten, es habe sich von Quartal zu Quartal verändert, berichtete Vorstands- und Technikchef Kaufmann noch bei der Bilanzpressekonferenz in Wien. "Im zweiten Quartal ist Trump eingefallen, 50 Prozent auf Stahl und Aluminium einzuheben." Die AMAG habe Stabilisierungsmaßnahmen gesetzt und Ausgaben sowie Investitionen auf ein Minimum reduziert.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen