Campari knackte 2025 erstmals Umsatzmarke von 3 Mrd. Euro

Umsatzplus von 2,4 Prozent gegenüber 2024: Campari schreibt Rekord-Ergebnis.

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 3,051 Mrd. Euro erzielt - das waren um 2,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Nettogewinn stieg um 2,7 Prozent auf 386 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr wird eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einem Anstieg von 54 Prozent gegenüber 2024 entspricht, wie das Mailänder Unternehmen mitteilte.

Umsatz und Profitabilität gewachsen

Campari-CEO Simon Hunt betonte, dass der Spirituosenhersteller im abgelaufenen Jahr trotz komplexer Rahmenbedingungen organisch in Umsatz und Profitabilität gewachsen sei und seine strategische Ausrichtung gestärkt habe. Die Marke auf fast allen Märkten weltweit Anteile gewinnen können - mit Wachstum in 24 Ländern und in allen Brands.

Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des Umsatzwachstums und eine weitere Verbesserung der Profitabilität. "Campari bleibt zuversichtlich, langfristig margenstarkes und cashgenerierendes Wachstum zu erzielen", hieß es in einer Presseaussendung.