Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Business-Live
Startseite BUSINESS-TV Handel Ihr Geld International Manager Märkte & Börsen Medien Unternehmen Lohncheck
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Wohnen & Immo Mein Geld Meine Energie Best of Vienna XXXLutz Unsere Tiere
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
AT&S Austria Tech.&Systemtech. 49.150 aktien down -0.91% Andritz AG 67.50 aktien down -4.93% BAWAG Group AG 128.20 aktien up +1.1% CA Immobilien Anlagen AG 25.780 aktien up +1.1% CPI Europe AG 15.660 aktien equal +0% DO & CO Aktiengesellschaft 197.80 aktien up +3.56% EVN AG 28.200 aktien up +1.26% Erste Group Bank AG 99.65 aktien up +1.06% Lenzing AG 23.150 aktien up +1.98% OMV AG 56.35 aktien up +1.26% Oesterreichische Post AG 34.350 aktien up +1.78% PORR AG 39.950 aktien up +2.96% Raiffeisen Bank Internat. AG 39.480 aktien up +0.56% SBO AG 35.100 aktien up +0.86% STRABAG SE 92.90 aktien down -0.11% UNIQA Insurance Group AG 16.160 aktien up +1.25% VERBUND AG Kat. A 62.70 aktien up +1.7% VIENNA INSURANCE GROUP AG 64.90 aktien down -0.31% Wienerberger AG 26.380 aktien up +0.61% voestalpine AG 45.020 aktien up +1.4%
  1. oe24.at
  2. Business
Campari
© getty

Rekord-Ergebnis

Campari knackte 2025 erstmals Umsatzmarke von 3 Mrd. Euro

05.03.26, 12:20
Teilen

Umsatzplus von 2,4 Prozent gegenüber 2024: Campari schreibt Rekord-Ergebnis.

Der italienische Spirituosenhersteller Campari hat im Geschäftsjahr 2025 einen Umsatz von 3,051 Mrd. Euro erzielt - das waren um 2,4 Prozent mehr als im Jahr davor. Der Nettogewinn stieg um 2,7 Prozent auf 386 Millionen Euro. Für das Geschäftsjahr wird eine Dividende von 0,10 Euro je Aktie vorgeschlagen, was einem Anstieg von 54 Prozent gegenüber 2024 entspricht, wie das Mailänder Unternehmen mitteilte.

Umsatz und Profitabilität gewachsen 

Campari-CEO Simon Hunt betonte, dass der Spirituosenhersteller im abgelaufenen Jahr trotz komplexer Rahmenbedingungen organisch in Umsatz und Profitabilität gewachsen sei und seine strategische Ausrichtung gestärkt habe. Die Marke auf fast allen Märkten weltweit Anteile gewinnen können - mit Wachstum in 24 Ländern und in allen Brands.

Für 2026 erwartet das Unternehmen eine Fortsetzung des Umsatzwachstums und eine weitere Verbesserung der Profitabilität. "Campari bleibt zuversichtlich, langfristig margenstarkes und cashgenerierendes Wachstum zu erzielen", hieß es in einer Presseaussendung.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden
Jetzt E-Paper lesen