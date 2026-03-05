Kommt jetzt WhatsApp-Abo? Premium-Version zeigt neue Funktionen

Der Messenger WhatsApp könnte künftig ein kostenpflichtiges Premium-Abo für private Nutzer anbieten. Erste Hinweise darauf sind in einer aktuellen Beta-Version der Android-App aufgetaucht.

In der Beta-Version der Android-App wurde erstmals eine Warteliste für ein mögliches Premium-Angebot entdeckt. Nutzer können sich dort registrieren und sollen benachrichtigt werden, sobald das Abo verfügbar ist. Die Funktion befindet sich derzeit noch in einer frühen Testphase und steht nur ausgewählten Testern zur Verfügung.

Seit Ende 2022 testet WhatsApp bereits ein kostenpflichtiges Upgrade für Unternehmen. Das Angebot "WhatsApp Business Premium" richtet sich an Firmen und bietet zusätzliche Funktionen. Dazu zählen eine umfangreichere Unternehmensseite, die Nutzung eines Accounts auf mehreren Geräten sowie erweiterte Möglichkeiten zur Organisation von Chats im Team.

© getty/whatsapp

Premium auch für Nutzer

Laut "WABetaInfo" deutet nun vieles darauf hin, dass ein ähnliches Modell auch für private Nutzer vorbereitet wird. Die Funktionen sollen sich allerdings von der Business-Version unterscheiden. In der Beta-Version 2.26.9.6 ist erstmals eine Warteliste für ein mögliches Premium-Abonnement sichtbar.

Der Messenger selbst soll weiterhin kostenlos bleiben. Nachrichten verschicken, Sprach- und Videoanrufe oder das Senden von Fotos sollen weiterhin gratis möglich sein. Das geplante Premium-Abo würde zusätzliche Funktionen betreffen. Nutzer könnten künftig mehr Chats in der Übersicht anheften. Aktuell lassen sich maximal drei Gespräche oben fixieren.

Mehr Optionen im Design

© getty/meta

Außerdem arbeitet WhatsApp offenbar an neuen Möglichkeiten zur Personalisierung der App. Nutzer könnten künftig das App-Symbol ändern. Intern sollen mehr als ein Dutzend neue Icon-Varianten vorgesehen sein. Das klassische Symbol soll weiterhin verfügbar bleiben. Zusätzlich könnten verschiedene Akzentfarben für die Oberfläche eingeführt werden. Diese würden sich etwa bei Filtern, Tabs oder Schaltflächen zeigen. Auch zusätzliche Sticker-Pakete könnten Teil eines Premium-Abos sein.

Wann das Angebot tatsächlich starten könnte, ist derzeit noch nicht bekannt.