Polizei jagt Serien-Fahrraddieb

Innerhalb von nur einem Monat brach er in mehrere Fahrradabstellräume ein und stahl mindestens 35 Fahrräder.

Wien. Die Polizei sucht derzeit händeringend einen Serieneinbrecher, der im Zeitraum von 22. Dezember 2025 bis 30. Jänner 2026 in mehrere Fahrradabstellräume im Wiener Stadtgebiet eingedrungen sein soll.

Wer kennt den Verdächtigen? © LPD Wien

Schaden: 37.000 Euro

Dabei soll er mindestens 35 Fahrräder gestohlen haben. Der dadurch entstandene Schaden beläuft sich auf mehr als 37.000 Euro. Der derzeit unbekannte Mann dürfte die Einbrüche gemeinsam mit zumindest einem Komplizen begangen haben. Dieser konnte im Zuge der Ermittlungen ausgeforscht und festgenommen werden. Es handelt sich um einen 26-jährigen serbischen Staatsangehörigen. Bei seiner Vernehmung gab der Serbe an, seinen mutmaßlichen Komplizen nicht zu kennen.

Ein Zeuge konnte aber den bislang unbekannten Tatverdächtigen kurz nach einem der Einbrüche filmen und übergab daraufhin das Bildmaterial den Uniformierten.

Die Polizei veröffentlichte nun auf Anordnung der Staatsanwaltschaft Wien ein Foto des Verdächtigen und bittet unter der Telefonnummer 01 31310 66320 um Hinweise (auch anonym).