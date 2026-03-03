Alles zu oe24VIP
Bus Wiener Linien
© Getty/Symbol

Inflagranti erwischt

Zwei Diebinnen beklauten Passagier in Bus

03.03.26, 12:36
Beamte wurden am Gaußplatz in der Leopoldstadt auf die beiden Frauen aufmerksam. 

Im Zuge einer Schwerpunktaktion wurden Beamte der Einsatzgruppe zur Bekämpfung der Straßenkriminalität (EGS) Montagmittag am Gaußplatz auf zwei Frauen aufmerksam, die sich auffällig verhielten, und observierten diese.

In einem öffentlichen Bus konnten die Polizisten schließlich auch beobachten, wie die beiden Frauen einem Passagier eine Geldbörse aus der Tasche klauten.

Die Tatverdächtigen – eine 23-jährige und eine 36-jährige Bulgarin – wurden unmittelbar nach der Tat festgenommen. Die zuvor entsorgte Geldbörse sowie Bargeld wurden von den Beamten sichergestellt. Das Landeskriminalamt Wien, Zentrum/Ost, hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

