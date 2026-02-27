Zwei Zutaten machen den viralen Japanese Cheesecake sogar NOCH besser

Der virale Japanese Cheesecake begeistert gerade mit nur zwei Zutaten das Internet. Doch mit einem kleinen Upgrade lässt sich der Trend noch einmal geschmacklich steigern.

Der Japanese Cheesecake ist gerade überall. TikTok, Reels, For You Page - kaum ein Foodtrend kommt aktuell an diesem Zwei-Zutaten-Dessert vorbei. Kein Backofen, kein Küchenchaos, keine komplizierten Schritte. Nur Skyr oder griechischer Joghurt und Biscoff-Lotus-Kekse. Fertig ist der Internet-Hype. Doch wie so oft gilt: Es geht noch ein bisschen besser. Mit nur zwei zusätzlichen Zutaten verwandeln Sie den simplen Kühlschrankkuchen in eine kleine Dessert-Offenbarung

Der Trick: Espresso & Kakao

Die Grundidee bleibt gleich: Joghurt trifft auf Biscoff. Aber bevor die Kekse in die cremige Basis wandern, kommt ein kleiner Twist ins Spiel. Zutat Nummer eins: ein frisch gebrühter Espresso. Einfach unter den Skyr oder griechischen Joghurt rühren. Das sorgt für eine feine Kaffeenote und gibt dem Dessert sofort mehr Tiefe.

Dann wie gewohnt die Biscoff-Kekse hineinstecken, sodass sie sich über mehrere Stunden im Kühlschrank vollsaugen können. Am besten über Nacht - Geduld zahlt sich hier wirklich aus. Kurz bevor Sie loslöffeln, kommt Zutat Nummer zwei ins Spiel: Eine dünne Schicht Kakaopulver über das Ganze sieben. Und plötzlich schmeckt der virale Japanese Cheesecake ein bisschen wie ein No-Bake-Tiramisu.

Warum das Upgrade funktioniert

Die Kombination aus Kaffee, cremigem Joghurt und karamelligen Keksen sorgt für genau den Geschmacksmoment, den man von italienischen Dessertklassikern kennt – nur eben ohne Ei, ohne Mascarpone und ohne Backen.

Der Espresso nimmt dem Ganzen die reine Süße, der Kakao sorgt für ein leicht herbes Finish. Und die weichen, durchgezogenen Kekse verbinden alles zu einer fast cheesecake-artigen Konsistenz.