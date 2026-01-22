Japanese Cheesecake: Der neueste Foodtrend ist der faulste Kuchen des Internets

Ein Cheesecake aus nur zwei Zutaten? TikTok feiert gerade einen neuen Foodtrend, der ohne Backen, ohne Aufwand und ohne Küchenchaos auskommt: Den Japanese Cheesecake.

TikTok hat es schon wieder getan. Kaum hat sich das Internet von Dubai-Schokolade erholt, steht schon der nächste Foodtrend vor der Tür - und der ist so simpel, dass selbst erklärte Küchenmuffel kurz überlegen, ob sie nicht doch Lust auf „Backen“ haben. Wobei… Backen ist hier eigentlich das falsche Wort. Denn der neue virale Star heißt Japanese Cheesecake und besteht aus genau zwei Zutaten. No Bake, no Stress, no Skill. Kein Wunder, dass das Internet kollektiv eskaliert.

© @_fitmo_/tiktok

Was ist bitte ein Japanese Cheesecake?

Der Name klingt nach Patisserie, das Rezept nach Studentenwohnung. Der virale Japanese Cheesecake kommt komplett ohne Ofen aus und erinnert eher an ein Dessert, das irgendwo zwischen Tiramisu und Kühlschrankkuchen liegt.

Die Basis:

Griechischer Joghurt oder Skyr

Biscoff Lotus Kekse

Mehr braucht es nicht. Kein Zucker, kein Ei, kein Mehl. Nur Löffel, Schüssel, Kühlschrank und ein bisschen Geduld.

So funktioniert der 2-Zutaten-Cake

Die Zubereitung ist fast schon absurd einfach:

Man steckt die Biscoff-Kekse direkt in den Joghurt, so viele man möchte. Die Kekse dürfen oben ruhig etwas herausragen. Genau das sorgt später für den Kontrast zwischen cremig und crunchy. Dann wandert das Ganze in den Kühlschrank.Und dort bleibt es. Am besten über Nacht. In dieser Zeit saugen sich die Kekse voll, werden weich, verbinden sich mit dem Joghurt und plötzlich hat man etwas, das überraschend stark an Cheesecake erinnert.

Der faulste Kuchen des Internets

Foodtrends auf TikTok folgen mittlerweile einem klaren Muster:

maximal einfach

optisch satisfying

minimaler Abwasch

und idealerweise „overnight“

Dieser Cheesecake tickt alle Boxen. Die Kekse saugen sich langsam mit Joghurt voll, werden weich wie Kuchenboden, während die oberen Stücke leicht knusprig bleiben. Der Moment, wenn man am nächsten Tag den Löffel durchzieht? Algorithmus-Futter. Dazu kommt: Biscoff hat sowieso Internet-Status. Alles mit Lotus-Keksen bekommt automatisch Bonuspunkte.