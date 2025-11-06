Nach Dubai-Schokolade: Jetzt sorgt Tokyo-Style-Schokolade für Riesen-Hype

Lange Zeit war es still um die berühmte Dubai-Schokolade. Doch nun kehrt das Trendprodukt mit einem überraschenden Twist zurück: Die neue Sorte "Tokyo-Style-Schokolade" bringt frischen Wind in die süße Welt.

2024 sorgte die Dubai-Schokolade für den wohl größten Food-Hype aller Zeiten. Monatelang drehte sich in den sozialen Medien alles um die cremige Versuchung mit ihrer verführerischen Pistazien-Kadaifi-Füllung. Selbst in Wien bildeten sich lange Schlangen vor den Geschäften, um ein Stück des goldglänzenden Luxus zu ergattern.

Doch wie bei jedem Hype flaute auch dieser irgendwann ab. Jetzt aber steht schon der nächste Schokoladentraum in den Startlöchern: die Tokyo-Style-Schokolade. Inspiriert von japanischer Ästhetik und feinen Zutaten wie Matcha, verspricht sie eine neue Geschmacksexplosion. Alles deutet darauf hin, dass auch dieser Trend bald die Feeds und Naschregale erobern wird.

© Getty Images

Nach Dubai-Schokolade: Tokyo-Style-Schokolade setzt auf Matcha

Nach dem Erfolg der "Lindt Dubai Style" im letzten Jahr setzt Lindt seine kulinarische Entdeckungsreise fort - diesmal nach Japan. Die "Lindt Tokyo-Style-Chocolade Matcha Strawberry" soll inspiriert von der Ruhe japanischer Teezeremonien und dem Bedürfnis nach Momenten der Achtsamkeit sein.

© Lindt

Das Produkt beinhaltet weiße Lindt Chocolade, Chamei Minami Matcha, Erdbeer-Stückchen und Genmai-Röstreis. Schon bald kann man die Schokolade erwerben - allerdings vorerst nur in Deutschland in streng limitierter Auflage. Und der neue Hype hat seinen Preis: Pro 150-Gramm-Tafel verlangt der Schweizer Schokoladenhersteller 14,99 Euro. Ob die Matcha-Sorte es auch nach Österreich schafft, bleibt abzuwarten.

© Getty Images

Der japanische Grüntee erfreut sich vor allem als Kaffee erstaunlicher Popularität. Auch in Österreich ist das grüne Pulver in aller Munde. Lindt scheint nun die beiden Hypes verschmelzen lassen zu wollen. Schoko-Fans sind jedenfalls gespannt, ob der Matcha-Hype mit dem Dubai-Schokoladen-Hype mithalten kann.