Mega-Ansturm auf Lindt Dubai-Schokolade in Wien

Schlangen von Kunden umgeben die Lindt Boutique am Stephansplatz, der Run auf die streng limitierte Lindt Dubai Chocolade Edition ist in vollem Gange.

Lindt Österreich verkauft ab heute, Samstag, die streng limitierte Lindt Dubai Chocolade Edition mit einer Auflage von 1.000 Stück. Sie ist in ausgewählten Lindt Boutiquen erhältlich, allen voran am Standort am Wiener Stephansplatz. Kaum öffnete diese ihre Pforten, stürmten Jung und Alt heran, um ein Stück von der süßen Köstlichkeit zu ergattern.

Allerdings ist der Andrang dermaßen groß, dass sich an beiden Seiten des Geschäfts Kundenschlangen bildeten - und das trotz Temperaturen knapp über dem Gefrierpunkt. Die Lindt Dubai Chocolade Edition in limitierter Auflage dürfte die Mühen aber allemal wert sein, blickt man in die Gesichter zufriedener Kunden, die bereits die heißbegehrte Süßigkeit ergattern konnten.