Dubai-Schokolade erreicht Österreich: Bei SPAR gibt's den TikTok-Trend

Ein Genuss und ein Trend.

Es ist ein riesiger Hype, der jetzt auch nach Österreich kommt.

In den letzten Wochen hat sich auf TikTok ein Hype um die sogenannte „Dubai-Schokolade“ entwickelt. Jetzt ist diese auch im Sortiment von SPAR erhältlich. Täglich werden in Wien bis zu 1.000 Tafeln frisch produziert und verkauft, sodass spezielle Zeitfenster für den Kauf festgelegt werden mussten. Die „Alyan“ Dubai-Schokolade ist seit kurzem in allen SPAR-Filialen in Österreich zu einem Preis ab 5,99 Euro verfügbar. Online lag der Preis zuvor bei verschiedenen Anbietern zwischen zehn und fünfzehn Euro pro Tafel.

Große Popularität

Die Popularität auf Social Media hat nun sogar den Schweizer Schokoladenhersteller Lindt dazu bewegt, eine eigene „Dubai-Schokolade“ für Deutschland und die Schweiz zu entwickeln und anzubieten. Auch die Lindt-Version der Schokolade befindet sich in der gehobenen Preisklasse. In Österreich ist die „Dubai-Schokolade“ bei INTERSPAR-Märkten und im Onlineshop erhältlich.