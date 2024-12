× SO günstig sollte die Dubai-Schokolade eigentlich sein

Food-Trend begleitet uns bis Sommer: Dubai-Schokolade gibt's jetzt als Eis Der Riesen-Hype um die Dubai Schokolade nimmt kein Ende – und es sieht ganz so aus, als würde uns der süße Food-Trend bis in die Sommermonate begleiten. Jetzt hat ein Eissalon im Burgenland die beliebte Schokoladenspezialität neu interpretiert und sie in eine einzigartige Eis-Kreation verwandelt.