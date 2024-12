× Preis-Wucher! Dreister Handel mit Dubai-Schokolade

Das Gerangel um die Trend-Süßigkeit Dubai-Schokolade ist endgültig in Österreich angekommen. Jetzt versuchen auch Privatpersonen damit mächtig Gewinn zu machen.

Knapp 15 Euro verlangte Lindt letzte Woche in ausgewählten Shops für eine Tafel der handgefertigten Dubai-Schokolade. Lange Schlangen vor den Shops waren die Folge. Einige der Glücklichen, die ein Stück erhalten haben, denken derzeit allerdings gar nicht daran, die kostbare Süßspeise zu vernaschen.

Ganz im Gegenteil, sie wollen damit sogar noch mehr Geld machen. Auf der Kleinanzeigen-Plattform gibt es mittlerweile mehrere Angebote für die Dubai-Schokolade von Lindt. Die Kult-Marke hat zwar auf den Riesen-Ansturm reagiert und gibt am 7. Dezember den Trend-Naschkatzen eine Chance in Innsbruck, doch die Hoffnung manches Besitzers ist wohl, dass die Schokolade schon früher in den Händen eines neuen Besitzers landen könnte.

Preis-Wucher auf Online-Plattformen

Denn auf eBay gibt es im deutschsprachigen Raum bereits mehrere Angebote. Der absolute Preis-Hammer ist ein Doppel-Angebot um stolze 389 Euro. Wer sofort zugreifen will, müsste sogar 549 Euro hinlegen.

© oe24 ×

Die einzige Wiener Tafel, bei der man derzeit zum Verkauf mitsteigern könnte, kostet derzeit 100 Euro. Immer noch ein stolzer Preis, vor allem angesichts der Tatsache, dass man für einen Sofort-Kauf 200 Euro zahlen soll.

© ebay/Screenshot ×

Einen Haken hat die Sache allerdings noch. Bei den unzähligen Schoko-Angeboten gibt es bislang keinen einzigen Bieter, der tatsächlich Interesse hat, so viel Geld hinzulegen. Es dürfte also den Verkäufern wohl nichts anderes übrig bleiben, als die Schokolade selbst zu probieren.