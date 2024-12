Dubai-Schokolade: Neos-Chefin probiert TikTok-Trend

Die kürzlich via TikTok viral gegangene Dubai-Schokolade erreicht nun auch die heimische Politik.

Für Neos-Chefin Beate Meinl-Reisinger ging es am Dienstag nach Oberösterreich, wo sie sich mit Zuliefererbetrieben von KTM - der Motorradhersteller meldete bekanntlich Insolvenz an - traf. "Jetzt wollen wir schauen, wie die Situation bei den Zulieferbetrieben ist und was sie brauchen", so Meinl-Reisinger via Instagram.

Auf der Social-Media-Plattform gab es dann auch noch ein Foto von einem Gespräch mit einem Unternehmer. Bei dem Treffen gab es für die Neos-Chefin Dubai-Schokolade. Auf Instagram fragt sie: "Habt ihr schon einmal Dubai Schokolade probiert?". Die Schokolade - gefüllt mit Kadaifi und Pistazien - erlebte erst kürzlich einen regelrechten Hype auf TikTok. Auch Supermärkte wie Spar oder Hofer sprangen auf den Trend auf.

Ob die Neos-Chefin ihren Verhandlungskollegen Karl Nehammer (ÖVP) und Andreas Babler (SPÖ) - sie wollen eine Koalition bilden - auch ein Stück mitnehmen wird?