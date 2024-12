Nach der Dubai-Schokolade: Jetzt kommt der Dubai-Hammer!

5 Kilogramm Gold, 500.000 Euro – das ultimative Luxus-Statement, das soll es angeblich sein.

Nach dem Wirbel um die Dubai-Schokolade sorgt ein neues, absurdes Luxusobjekt für Aufsehen: der Dubai-Hammer.

THE METALIST, alias Dirk Ahrendt, steckt hinter dem neuen Dubai-Projekt. Aus 5 Kilogramm reinem Gold gefertigt und mit einem Wert von 500.000 Euro, ist der Dubai-Hammer mehr als ein Werkzeug.

Luxus jenseits der Vorstellungskraft

„Ein Hammer, der Luxus und Extravaganz in seiner reinsten Form verkörpert. Der Dubai-Hammer ist kein Werkzeug im herkömmlichen Sinne – er ist ein Symbol. Wer ihn besitzt, demonstriert nicht nur Reichtum, sondern auch die Lust, selbst in einer Welt voller Überfluss noch außergewöhnlich zu sein,“ erklärt Dirk Ahrendt.

Vom viralen Hit zum Meisterwerk

Der ursprüngliche Fausthammer von THE METALIST wurde durch ein YouTube-Video mit über 3,2 Millionen Aufrufen zum Kultprodukt. Was einst als Designer-Werkzeug aus Gusseisen für 298 Euro begann, ist jetzt in einer goldenen Version auf ein neues Level gehoben worden – als Lifestyle-Objekt.

Aus 24-karätigem Gold

Der Dubai-Hammer, der teuerste Hammer der Welt, wird in einem aufwendigen Prozess aus 24-karätigem Gold gefertigt. „Jeder Schritt, vom Gießen bis zur finalen Veredelung, erfordert höchste Präzision und Sorgfalt,“ sagt Ahrendt. „Dieser Hammer ist nicht nur ein Produkt, sondern ein Meisterwerk, das die Werte von Handwerkskunst und Extravaganz vereint.“

Frederic Lanz, CEO der The Metalist UG, beschreibt den Dubai-Hammer als Symbol für eine exklusive Nische: „In einer Welt, die bereits vor Reichtum strotzt, hebt der Dubai-Hammer die Grenze des Machbaren an. Es geht nicht darum, ein Werkzeug zu besitzen, sondern darum, ein Statement zu setzen: Luxus kann immer noch überraschen.“