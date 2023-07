Alko-Lenker verursacht Großbrand in Griechenland

Ein betrunkener Fahrer hat am Montag auf der griechischen Insel Chios einen Großbrand verursacht.

In den frühen Morgenstunden verlor er die Kontrolle über sein Fahrzeug und fuhr in ein Gebüsch am Straßenrand, wie der staatliche Rundfunk (ERT) meldete. Der Motor des Wagens fing demnach anschließend Feuer. Die Flammen hätten rasch einen nahe gelegenen Wald in der Region der Ortschaft Katavasi erreicht.

Die gesamte Feuerwehr der Insel, freiwillige Helfer, Löschflugzeuge und Löschhelikopter mussten eingesetzt werden, um die Brände einzudämmen. Zudem seien zwei Ortschaften evakuiert worden, hieß es in dem Bericht weiter.

Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung

Der Großbrand wurde erst am Nachmittag unter Kontrolle gebracht. Wie der staatliche Rundfunk und örtliche Medien weiter berichteten, wurde der Fahrer wegen Trunkenheit am Steuer festgenommen. Zudem habe die Staatsanwaltschaft von Chios Anklage wegen fahrlässiger Brandstiftung erhoben.

Die meisten Brände in Griechenland werden durch fahrlässiges Handeln ausgelöst. In den vergangenen vier Wochen sind nach ersten Schätzungen der Behörden landesweit gut 43.000 Hektar Wald, Buschland und landwirtschaftliche Flächen von den Flammen zerstört worden.