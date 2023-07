Tausend Feuer in unseren Ferien-Hotspots

In Griechenland 600 Brände, Zerstörung in Italien. Jetzt brennt auch Kroatien.

Feuer-Hölle. Dieser Sommer verwandelt Südeuropa in eine Feuerhölle. Vor dem „Zeitalter des globalen Kochens“ warnte UN-Generalsekretär Antonio Guterres, nachdem Wissenschafter sagten, dass wir heuer den wärmsten Juli aller Zeiten erleben werden. Auch das Mittelmeer hat sich in eine warme Brühe verwandelt: 28,71 Grad wurden an der Wasseroberfläche gemessen.

Ferieninsel brennt. In Kroatien kämpfen Feuerwehrleute gegen einen größeren Waldbrand nahe der beliebten kroatischen Küstenstadt Dubrovnik. Und jetzt brennt auch die Ferieninsel Ciovo nahe der Küstenstadt Split. Häuser seien bisher noch nicht von den Flammen bedroht, aber der starke Wind erschwere die Löscharbeiten erheblich.

Panik in Italien: Touristen flüchten vom Strand

Ugento. In Süditalien wüten weiter massive Brände. Vor allem in der Adria-Region Apulien. Dort erreichte gestern ein Waldbrand in der Ortschaft Ugento einige Häuser, näherte sich der Küste. Ferienwohnungen wurden evakuiert, Touristen flohen panisch vom Strand. Der Wind machte den Kampf gegen die Flammen schwer. Verletzt wurde niemand.

600 Brände. Rund 600 Feuer wüteten in den vergangenen zehn Tagen in Griechenland, forderten fünf Tote und verletzten 74 Feuerwehrleute. Oft entstanden sie wegen Fahrlässigkeit oder bewusster Brandstiftung. Viele sind gelöscht, zurück bleibt eine Mondlandschaft.