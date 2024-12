Ex-Supermodel tot in Luxus-Villa gefunden

Ex-Model Dayle Haddon wurde tot in ihrem Schlafzimmer entdeckt.

Große Trauer um Dayle Haddon (76). Das ehemalige Supermodel wurde am Freitag tot in ihrer Luxusvilla gefunden. Die gebürtige Kanadierin starb in Folge eines tragischen Unglücks.

Wie US-Medien berichten, wurden Rettungskräfte in der kleinen Gemeinde Solebury Township im US-Bundesstaat Pennsylvania wegen eines bewusstlosen Mannes alarmiert. Im ersten Stockwerk entdeckten die Sanitäter dann Haddon tot in ihrem Schlafzimmer. Die 76-Jährige starb laut Gerichtsmedizin an einer Kohlenmonoxid-Vergiftung. Dabei handelt es sich um geruchsloses Gas, das beispielsweise in einem Kamin entsteht.

© Getty ×

„Wir nehmen an, dass eine Heizanlage die Quelle des Kohlenmonoxids ist. Die ersten Messwerte beim Eintreffen des Rettungsdienstes und der Feuerwehr waren extrem hoch“, so Ermittler Jonathan Koretzky. Drei Beamte mussten ebenfalls im Krankenhaus behandelt werden.

© Getty ×

Haddon kommt aus dem kanadischen Montreal und war zunächst als Balletttänzerin tätig. In den 70er-Jahren wurde sie als Model entdeckt und strahlte fortan von den Titelseiten von „Vogue“, „Cosmopolitan“ und „Playboy“. Zudem war sie auch als Schauspielerin in zahlreichen Filmen zu sehen.