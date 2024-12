Baywatch-Star Nicole Eggert: Tränen-Video nach Krebs-Drama

Die Schauspielerin zeigt sich geschockt von echten Tattoos, die sie im Krankenhaus bekam. Diese werden sie immer an den Krebs erinnern.

Nicole Eggert, bekannt aus ihrer Rolle als Summer Quinn in der beliebten Serie Baywatch, steht derzeit vor einer der größten Herausforderungen ihres Lebens: Brustkrebs. Mit 52 Jahren hat Eggert offen über ihre Diagnose und Behandlung gesprochen und dabei nicht nur Updates gegeben, sondern auch ihre mentalen Kämpfe mit ihren Followern geteilt.

Kürzlich teilte sie auf Instagram ihre Erfahrungen nach einer Strahlentherapie, in der sie über unerwartete Veränderungen an ihrem Körper sprach – in Form von kleinen, permanenten Tattoos. Am 20. November postete Nicole ein berührendes Video, nachdem sie ein sogenanntes CT-Scan-Mapping für ihre Strahlentherapie durchlaufen hatte. Bei diesem Prozess erhielt sie winzige Tattoos, die helfen, die Strahlen genau zu zielen, um andere empfindliche Körperteile nicht zu schädigen.

Eggert: "Wird mich nie vergessen lassen"

„Okay, ich bin gerade aus meinem CT-Scan-Mapping rausgekommen für meine Strahlentherapie, und als sie sagten, sie würden mich tätowieren, hatte ich nicht realisiert, dass es echte, richtige Tattoos sind, also bin ich jetzt tätowiert!“ sagt sie. Man sieht ihr an, wie belastend die Situation für sie ist. „Es ist zwar klein, es sind nur Punkte, aber jeder Schritt dieses Prozesses wird mich nie vergessen lassen“, fuhr Eggert fort, während ihre Stimme zitterte und Tränen in ihren Augen standen.