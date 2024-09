Ex-„Baywatch“-Star: „Ich möchte einfach nur meine Brüste loswerden“

In den 90er-Jahren wurde Nicole Eggert (52) durch ihre Rolle in „Baywatch“ zu einem Star.

In der US-Kultserie verdrehte sie den Fans als Rettungsschwimmerin Summer Quinn im ikonischen roten Badeanzug den Kopf.

Ließ sich Brüste vergrößern

Für diese Rolle ließ sie sich sogar die Brüste vergrößern, eine Entscheidung, die sie später bereute. Viele der Hauptdarsteller sprechen nun über die weniger glanzvolle Seite der vermeintlich perfekten „Baywatch“-Welt, die in Malibu angesiedelt war.

Nicole Eggert (links) und Pamela Anderson (rechts). © getty ×

Neue Doku

In der neuen US-Dokumentation „After Baywatch: Moment in the Sun“ (vier Episoden, jetzt auf Disney+ verfügbar) wird diese Thematik beleuchtet – Nicole Eggert ist ebenfalls dabei und war sogar an der Produktion der Serie beteiligt.

Arzt machte sie zu groß

Mit der deutschen "Bild"-Zeitung sprach sie jetzt über ihr Leben und die Krebs-OP: "Es war meine eigene dumme Entscheidung“, erklärt die „Baywatch“-Ikone. „Als ich den roten Badeanzug anzog, sah er einfach so unvorteilhaft aus, dass ich mir daraufhin die Brüste vergrößern ließ. Der Arzt machte sie leider viel zu groß, nach Baywatch ließ ich sie wieder entfernen.“





„Ich wusste sofort, dass ich darüber sprechen musste“, erklärt Nicole Eggert BILD. „Ich hatte schreckliche Angst und fühlte mich so allein. Niemand kann etwas für dich tun. Klar, Familie und Freunde unterstützen einen, aber am Ende kämpft man allein“.