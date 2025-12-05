Drama um Meghans Vater: Amputation zwingend nach lebensbedrohlichem Blutgerinnsel

Prinz Harrys Schwiegervater kämpft nach wie vor auf den Philippinen um sein Leben. Wie Daily Mail berichtet, sollen die nächsten 48 bis 72 Stunden entscheidend sein.

Alarm auf Cebu: Thomas Markle (81), Vater von Herzogin Meghan, kämpft nach einer lebensbedrohlichen Operation um sein Überleben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, musste ihm das linke Bein unterhalb des Knies amputiert werden. Ärzte warnen nun: „Die nächsten 48 bis 72 Stunden sind entscheidend.“

Blutgerinnsel führt zu kritischem Zustand

Ein Blutgerinnsel hatte die Durchblutung im linken Bein komplett blockiert. Die Haut verfärbte sich zunächst blau, dann schwarz – das Gewebe begann abzusterben. Lebensgefahr war die Folge.

Sein Sohn Thomas Markle Jr., der den 81-Jährigen seit Monaten pflegt, schildert die dramatischen Minuten vor der Operation: „Die Ärzte sagten: Jetzt operieren oder er stirbt. Sein Bein war schwarz, totes Gewebe. Es gab keine Wahl.“ Zuerst wurde Markle in ein kleines Krankenhaus gebracht, bevor er per Ambulanz in ein größeres Klinikum nach Cebu verlegt wurde. Dort kämpften die Mediziner drei Stunden lang im OP um sein Leben. Währen er kämpft, postet seine Tochter weihnachtliche Stimmungs-Videos.





Weitere Operation notwendig

Doch die Krise ist noch nicht überstanden: Thomas muss sich einem weiteren Eingriff unterziehen, bei dem ein weiteres Blutgerinnsel im linken Oberschenkel entfernt werden soll. „Die Ärzte sind extrem besorgt“, berichtet Tom Jr.

Der ehemalige Hollywood-Lichttechniker liegt derzeit auf der Intensivstation. Sein Zustand ist stabil, aber weiterhin kritisch. Besonders schmerzhaft ist die familiäre Distanz: Seit Meghans Hochzeit mit Prinz Harry 2018 hat er keinen Kontakt mehr zu seiner Tochter und traf weder seinen Schwiegersohn noch seine Enkel Archie (6) und Lilibet (4).

Bereits im Mai war bekannt geworden, dass Tom Jr. mit seinem Vater auf die philippinische Insel Cebu gezogen ist. Die beiden teilen sich ein Apartment mit zwei Zimmern. Während Thomas Markle Jr. sich um seinen Vater kümmert, soll er dort gleichzeitig an einem Enthüllungsbuch arbeiten.