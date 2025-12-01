Alles zu oe24VIP
Prinz William und Prinzessin Kate
© Getty

Royaler Wirbel

Autsch! Will & Kate zwingen Weihnachtsbaum-Käufer zu Umweg

01.12.25, 10:21
Mit diesem Umstand machen sich die Royals alles andere als beliebt!

Es ist wahrlich nicht der erste Wirbel um das neue Domizil von  William und Kate , die Forest Lodge.

Umleitung nervt

Weihnachtsbaumkäufer haben sich darüber beschwert, dass sie aufgrund einer Umleitung um das neue Zuhause von Prinz William und Prinzessin Kate eine Umwegstrecke von einer Meile zurücklegen müssen.

Eingeschränkt

Die Zufahrtswege wurden eingeschränkt, um zu verhindern, dass Menschen direkt vor dem königlichen Anwesen mit acht Schlafzimmern in Forest Lodge in Windsor vorbeifahren, wo der Prinz und die Prinzessin von Wales letzten Monat mit Prinz George, Prinzessin Charlotte und Prinz Louis eingezogen sind. Das bedeutet, dass Autofahrer, die zum jährlichen Weihnachtsbaumverkauf im Windsor Great Park fahren, nun eine neue Umleitung nehmen müssen, wodurch sie insgesamt mehr als eine Meile (rund 1,6 Kilometer) zusätzlich zurücklegen müssen. 

Ein Anwohner berichtete der Daily Mail: „An beiden Tagen stand ein Auto mit laufendem Motor vor der Tür, in dem offenbar zwei Polizisten in Zivil saßen, um zu verhindern, dass jemand das Gelände der Lodge betritt. Der Laden befindet sich direkt nebenan, daher ist es nicht verwunderlich, dass die Waleses besonders wachsam sind, falls jemand versucht sein sollte, einen Blick hineinzuwerfen.“

Fast Unfälle

Ein anderer behauptete, dies habe zu einigen brenzligen Situationen auf der Straße geführt, und erzählte der Zeitung: „Ich habe bereits einige Beinaheunfälle gesehen, bei denen Leute auf der falschen Seite der Kegel gefahren sind.“

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

