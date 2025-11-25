Royale Krise: William und Kate wüten wegen Prinzessin Beatrice

Die Prinzessin hat sich ausgerechnet in einer bereits heiklen Situation einen Fehltritt geleistet. Laut Royal-Insidern sind William und Kate nicht amüsiert über ihre Reise nach Saudi-Arabien.

Die anhaltenden Kontroversen rund um Prinz Andrew werfen bereits ein schlechtes Licht auf die britischen Royal. Eigentlich sollten gerade seine engsten Vertrauten jetzt still halten, doch im Königshaus rumort es wieder: Ein offizieller Termin von Prinzessin Beatrice in Saudi-Arabien soll hinter den Palastmauern für Unmut gesorgt haben – besonders bei Prinz William und Catherine.

Ausgerechnet jetzt, während die Diskussionen um Prinz Andrews frühere Verbindungen zu Jeffrey Epstein erneut aufflammen, setzt Beatrices jüngster Auftritt einen empfindlichen Nerv.

Auftritt mitten in heikler Epstein-Debatte

Die 37-Jährige reiste am 27. Oktober nach Riad, wo sie im Ritz-Carlton als Gastgeberin eines Events auftrat – angekündigt als „Afternoon Tea with Princess Beatrice of York“. Ein scheinbar harmloser Termin, der jedoch schnell Brisanz gewann. Denn ihr Vater, der in Ungnade gefallene Prinz Andrew, baute in seiner früheren Funktion als Sonderbeauftragter für Handel und Investitionen besonders enge Kontakte nach Saudi-Arabien auf.





Dass Beatrice ausgerechnet jetzt in dem Königreich auftritt, während die Schlagzeilen über Andrew und Sarah Ferguson wegen ihrer Epstein-Verbindung wieder lauter werden, soll im Palast als äußerst unglückliches Timing empfunden worden sein.

William und Kate angeblich „wirklich verärgert“

Laut dem Magazin „Closer“ soll das Thronfolgerpaar alles andere als begeistert gewesen sein. Ein Insider behauptet, der Termin sei im Umfeld der Royals als unsensibel und unbedacht aufgefasst worden – sowohl wegen der Wahl des Landes als auch wegen des luxuriösen Veranstaltungsorts.

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty

„William und Kate waren schockiert, als die Bilder auftauchten. Sie haben Beatrice und Eugenie immer unterstützt, aber sie erwarten, dass beide die offizielle Linie des Palastes mittragen“, zitiert die Quelle weiter.

Damit scheint ein weiterer Konfliktpunkt in der ohnehin komplexen Dynamik zwischen den York-Schwestern und den ranghöheren Royals entstanden zu sein. Eine offizielle Stellungnahme des Palasts gibt es – wie so oft bei heiklen Familienangelegenheiten – bislang nicht.