Influencer-Nostradamus mit dramatischer Vorhersage für Royal Family

Der Brasilianer Athos Salome hat schon einige globale Ereignisse richtig vorhergesagt. Unter anderem hatte er recht mit dem Ausbruch von Covid-19 oder auch dem Tod von Königin Elizabeth II.

Einige Menschen behaupten, sie haben die Fähigkeit, in die Zukunft zu schauen. Der Influencer Athos Salome (38) hat derartige Kräfte und ist somit ein sogenanntes Medium. Der Brasilianer wird auch "lebender Nostradamus" genannt.

Er hat schon zahlreiche globale Ereignisse vorhergesagt, wie etwa den Ausbruch von Covid-19 oder auch den Tod von Königin Elizabeth II., so die britische Boulevardzeitung "Daily Mail". Mit ihnen hatte Salome Anfang des Jahres ein Interview.

Streit bleibt bestehen

Dabei sprach er über die Zukunft der britischen Königsfamilie. Der Brasilianer hatte eine deutliche Warnung an die Royal Family. Er prophezeite für sie, dass zwischen Ende 2025 und Beginn 2026 ein "bedeutendes Ereignis innerhalb der königlichen Familie – möglicherweise im Zusammenhang mit dem Gesundheitszustand eines wichtigen Mitglieds" geschehen würde.

Genau Einzelheiten nannte der 38-Jährige nicht. Laut ihm würde wegen dieses Vorfalls Prinz Harry zu "einer symbolischen Rückkehr nach Großbritannien und einem brüchigen Waffenstillstand mit König Charles und Prinzessin Eugenie" bewegt werden. Salome behauptete, dass der Streit mit Prinz William trotzdem nicht beigelegt wird.

Nächste Generation mit dem Frieden

Den vollständigen Waffenstillstand wird erst die nächste Generation vollziehen. Die Kinder von Prinz William und Prinzessin Kate werden eine Beziehung zu den Kindern der Sussexes, Archie und Lilibet, aufbauen, so das Medium. Dazu meinte er: "Doch das wird noch Jahre dauern. Es gibt zu viele verstrickte karmische Konflikte, und jetzt ist nicht der richtige Zeitpunkt."