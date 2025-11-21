Alles zu oe24VIP
Wachsfigur von Prinzessin Diana
© Getty

Royaler Aufreger

Neue Diana-Wachsfigur sorgt für Spott und Häme im Netz

21.11.25, 13:36
Teilen

Die neue Wachsfigur von Prinzessin Diana im Musée Grévin in Paris sorgt online für heftige Reaktionen. Besonders die Gesichtszüge und Pose stehen in der Kritik.

Die Wachsfigur von Prinzessin  im Musée Grévin zeigt Diana, die 1997 auf tragische Weise ums Leben kam, in der französischen Hauptstadt. Besonders auf Reddit wird die Figur heftig kommentiert. Nutzer kritisieren die steifen Gesichtszüge, die Oberweite und die Handhaltung. Kommentare reichen von "Warum lächelt sie und runzelt gleichzeitig die Stirn?" bis zu "Sieht aus wie David Bowie". Andere bemerken Ähnlichkeiten zu Königin Camilla oder Margaret Thatcher.

Wachsfigur von Prinzessin Diana

Wachsfigur von Prinzessin Diana

© Getty

Kleid und Schmuck

Die Figur trägt das "Rachekleid" von Christina Stambolian, das Diana 1994 wählte, nachdem Charles III. ihr öffentlich Untreue gestand. Auch das Collier, das sie damals trug, wurde nachgebildet. Das Museum beschreibt das Dress als "Statement ihres neuen Selbstbewusstseins und ihrer Femininität".

Die echte Prinzessin Diana im

Die echte Prinzessin Diana im "Rachekleid"

© Getty

Obwohl Madame Tussauds in London bekannter für Wachsfiguren ist, verewigt auch das Musée Grévin prominente Persönlichkeiten. Dazu zählen Leonardo DiCaprio, Beyoncé und König Charles.

