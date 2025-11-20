Charlènes Liebesbeweis: Süße Hommage an Hochzeit mit Fürst Albert

In ihrem Outfit steckt ein Detail, das für die Liebe zwischen Fürst Albert II. und seiner Gattin Charlène steht.

Ein seltener Glanzmoment beim Nationalfeiertag Monacos: Am Mittwochabend, dem 19. November 2025, begeisterte Fürstin Charlène bei der Gala-Vorstellung der Feierlichkeiten – nicht zuletzt durch ein ganz besonderes Schmuckstück. Zum ersten Mal seit über zehn Jahren setzte die 47-Jährige wieder eine Tiara auf: die berühmte Diamond Foam-Tiara, die aus 60 Karat Diamanten in Weißgold gefertigt ist und an den Schaum der Meere erinnern soll.

Charlène hatte den Schmuck damals gemeinsam mit Designer Lorenz Bäumer entworfen und präsentierte die Tiara erstmals 2011 bei einem Dinner vor ihrer Hochzeit mit Fürst Albert. Eine Hommage der besonderen Art. Will Charlène damit zeigen, dass ihre Liebe zu Albert wieder frisch ist?

Charlène trug die Tiara nach über zehn Jahren erstmals wieder. © Getty Images

Ein Traum von Armani Privé

Zu dem funkelnden Blickfang kombinierte die Fürstin ein elfenbeinfarbenes Kleid von Armani Privé. Prinzessin Caroline setzte auf ein zartblaues Kleid von Jenny Packham. Tagsüber sorgten die Kinder des Fürstenpaares für die niedlichsten Momente: Prinzessin Gabriella erschien komplett in Rot von Gianvito Rossi und ergänzte mit Fürstin Charlène, die sich tagsüber in einem weißen Hosenanzug von Armani zeigte, die Farben der monegassischen Flagge.

Charlène und Albert mit den Kindern Jacques und Gabriella. © Getty Images

Süße neue Fotos der Zwillinge

Anlässlich des Nationalfeiertags veröffentlichte die Fürstenfamilie zudem neue Porträts von Prinz Jacques und Prinzessin Gabriella. Auffällig: Gabriella hat inzwischen zarte Sommersprossen und bereits Ohrlöcher, die sie mit kleinen Perlenohrringen schmückt. Prinz Jacques trug erneut seine Garde-Uniform, die er seit seinem fünften Lebensjahr traditionell am Nationalfeiertag trägt – ein Brauch, der in der Vergangenheit immer wieder diskutiert wurde.

Besonders entzückend ist das gemeinsame Porträt der Zwillinge im Innenhof des Fürstenpalastes: Während Gabriella vornehm auf einer Bank sitzt, lehnt Jacques sich lässig mit dem Arm auf ihre Schulter – ein Moment voller kindlicher Nähe und royaler Eleganz zugleich.