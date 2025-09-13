Fürstin Charlène wendet sich mit eindringlichem Appell an die Öffentlichkeit

Fürstin Charlène von Monaco hat sich am Samstagmorgen mit einer eindringlichen Botschaft zum Welt-Erste-Hilfe-Tag gemeldet. Die 47-Jährige betont, wie wichtig es sei, grundlegende lebensrettende Maßnahmen zu beherrschen

Über ihre Stiftung ließ Charlène am 13. September auf Instagram ausrichten, sie setze sich gemeinsam mit dem Roten Kreuz von Monaco dafür ein, die Öffentlichkeit zu sensibilisieren. Besonders junge Menschen wolle sie dazu ermutigen, sich als verantwortungsbewusste Mitwirkende für die Sicherheit in der Gesellschaft einzubringen.

„Wichtige Lebenskompetenz“

„Das Erlernen grundlegender Erste-Hilfe-Maßnahmen ist eine wichtige Lebenskompetenz, die in Notfällen entscheidend sein kann“, so die Mutter von zwei Kindern. Ziel sei es, Menschen bereits im Kindesalter für eine Ausbildung in Erster Hilfe zu gewinnen und so eine sicherere, fürsorglichere Gesellschaft aufzubauen.