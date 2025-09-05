Charlène postet Hochzeitsfoto - aus traurigem Anlass

Das Fürstenpaar muss sich von verabschieden. Auf Instagram zeigen Albert und Charlène ihre Trauer ganz öffentlich.

Nach dem Tod von Giorgio Armani (1934–2025) haben zahlreiche Persönlichkeiten aus Mode, Film und Adel dem italienischen Designer die letzte Ehre erwiesen. Besonders bewegend ist die Botschaft von Fürstin Charlène von Monaco (47), die sich via Instagram zu Wort meldete.

„Mit großer Trauer haben der Fürst und ich vom Tod von Giorgio Armani erfahren. Er war eine Symbolfigur in der Modewelt und hat Trends geschaffen und geprägt, die Generationen beeinflusst haben“, schrieb die Fürstin in einem öffentlichen Statement.





In ihrem Beitrag erinnerte Charlène auch an ein ganz besonderes Werk des Designers: „Zu seinen vielfältigen Werken gehörte auch mein Hochzeitskleid im Juli 2011. Seine Arbeit und seine Errungenschaften werden ihn überdauern und auch in Zukunft präsent sein.“ Dazu veröffentlichte sie ein Foto aus ihrer Hochzeit, das sie in dem legendären Kleid zeigt – neben Armani selbst und ihrem Ehemann, Fürst Albert (67).

Stars trauern um Modeikone

Armani verstarb am 4. September im Alter von 91 Jahren. Kurz nach der offiziellen Mitteilung seiner Unternehmensgruppe bekundeten zahlreiche internationale Stars ihre Anteilnahme.

Schauspielerin Julia Roberts (57) teilte ein gemeinsames Foto mit dem Modeschöpfer und schrieb: „Ein wahrer Freund.“

Auch Designerin Donatella Versace (70) meldete sich zu Wort: „Die Welt hat heute einen Giganten verloren. Er hat Geschichte geschrieben und wird für immer in Erinnerung bleiben.“

Supermodel Cindy Crawford (59) wiederum sprach von einem „wahren Meister seines Fachs“ und fügte hinzu: „Es bricht mir das Herz, vom Tode einer Legende zu hören.“

Abschied im privaten Rahmen

Wie das Modehaus bestätigte, wird die Beerdigung auf ausdrücklichen Wunsch Armanis im engsten Familienkreis stattfinden. Damit verabschiedet sich die Welt von einem Mann, der die Mode über Jahrzehnte geprägt und ganze Generationen inspiriert hat – und dessen Vermächtnis weit über seinen Tod hinausreichen wird.