Giorgio Armani: SIE erben jetzt seine 12 Milliarden Dollar

Die Modewelt nimmt Abschied von einer Legende: Giorgio Armani ist im Alter von 91 Jahren verstorben. Der italienische Designer hinterlässt nicht nur ein Milliardenvermögen, sondern auch eines der bekanntesten Modehäuser der Welt. Doch wer führt das Imperium ohne direkten Erben in die Zukunft?

Mit Marken wie „Giorgio Armani“, „Emporio Armani“ und „Armani Exchange“ schuf der Modeschöpfer ein weltweites Imperium. Sein Privatvermögen wird auf rund 12 Milliarden US-Dollar geschätzt, der Markenwert auf etwa zehn Milliarden Euro. Armani zählte damit zu den reichsten Italienern – und blieb dabei stets unabhängig. Anders als viele Konkurrenten verkaufte er nie Anteile an große Luxuskonzerne. Zu seinem Vermögen zählen neben seinem Mode-Imperium auch zahlreiche Luxus-Immobilien - alleine in Europa hatte Armani sieben Wohnsitze - und die 63 Meter lange schwarze Luxus-Jacht "Main"

Giorgio Armanis Superjacht "Main" © Hersteller

Armani blieb zeitlebens Single und hatte keine Kinder. Eine langjährige Beziehung verband ihn mit seinem Partner Sergio Galeotti, der 1985 verstarb. Zuletzt soll er mit seiner rechten Hand und Chef der Herren-Kollektionen Leo Dell'Orco liiert gewesen sein. In Interviews betonte Armani, dass er sich bewusst gegen eine Familie entschieden habe, um sich ganz seiner Arbeit widmen zu können. Deshalb hinterlässt er keinen direkten Erben.

Nachfolge geregelt

Giorgio Armani bei seiner Haute Couture Herbst/Winter 2024-2025-Show in Paris © Getty Images

Bereits zu Lebzeiten bereitete Armani den Übergang seines Unternehmens vor. In einem Gespräch mit der "Financial Times" erklärte er, dass enge Vertraute die Führung übernehmen sollen. Dazu zählen Dell’Orco, Leiter des Herren-Designstudios, sowie seine Nichte Silvana Armani, die die Damenmode verantwortet. Unterstützt werden sie von weiteren Familienmitgliedern – Armanis Schwester und sein Bruder leben noch.

Giorgio Armani mit Langzeit-Muse Julia Roberts bei den Fashion Awards 2019 © Getty Images

Gesundheitliche Probleme hatten Armani zuletzt von den großen Schauen in Paris und Mailand ferngehalten. Sein Tod markiert das Ende einer Ära: Armani prägte die Modewelt über Jahrzehnte mit minimalistischer Eleganz, maßgeschneiderten Anzügen und einem unverkennbaren Stil.