Wie Hollywood-Stars: Kate & William strahlen bei Royal Variety Performance

Prinzessin Kate und Prinz William haben bei der Royal Variety Performance wieder für Aufsehen gesorgt und die Fotografen begeistert.

Am Mittwochabend besuchten Kate und William die Variety Performance in der Royal Albert Hall in London. Mit ihrem glamourösen Outfit hätten sie auch bei einer Hollywood-Premiere glänzen können: William im schwarzen Samtanzug mit schwarzer Fliege, Kate im smaragdgrünen Samtkleid mit kurzen Ärmeln und V-Ausschnitt. Die britische "Daily Mail" vermutet, dass das Kleid von dem deutschen Label Talbot und Runhof stammen könnte. Obwohl Kate bei nur zwei Grad fror und sogar Gänsehaut bekam, zeigte sie professionell ihr schönstes Lächeln vor den Fotografen.

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty

Wohltätige Veranstaltung

Die Royal Variety Performance ist eine jährlich stattfindende Konzert- und Varieté-Show, bei der Spenden für notleidende Künstler gesammelt werden. Für Kate und William war es bereits der sechste Besuch aus der Royal Box. 2024 hatte Kate pausiert, um sich nach ihrer Krebserkrankung zu schonen. Heute gilt sie als krebsfrei.

Prinz William und Prinzessin Kate © Getty

Prominente Gäste

Zu den Gästen gehörten Sängerin Jessie J, Schauspieler Matt Lucas, Moderator Jason Manford und die Kinderbuchfigur Paddington. Der Bär sorgte mit seinem Stoff-Marmeladenbrot für Lacher bei William, der scherzte: „Dein Sandwich sieht sehr lecker aus“ und wiederholte später: „Es sieht sehr lecker aus.“

WIlliam und Kate treffen Paddington Bär. © Getty

Familiäres Geheimnis

Während Kate und William ihre „Date Night“ genossen, blieben Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) zu Hause. Nach der Show scherzte Kate: „Meine Kinder werden sehr traurig sein, dass sie die Show verpasst haben. Wir müssen es unbedingt geheim halten.“