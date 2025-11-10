In einem TV-Interview hat der Prinz sehr offen über Herausforderungen geredet.

Klare Worte: Prinz William hat offen über Kates Kampf gegen den Krebs und die Herausforderungen der Elternschaft gesprochen. Dabei hat er auch zugegeben, dass er und die Prinzessin von Wales in diesem herausfordernden Jahr für die Familie mit einigen „schwierigen Fragen“ ihrer Kinder konfrontiert waren.

© Getty Images

Mehr zum Thema

Offene Worte

In einem sehr offenen Interview mit dem brasilianischen Fernsehmoderator Luciano Huck verriet der Prinz von Wales, dass sie gegenüber George (12), Charlotte (10) und Louis (7) völlig ehrlich in Bezug auf die gesundheitlichen Probleme ihrer Mutter und ihres Großvaters König Charles waren.

Gemeinsam

Der künftige König sagte: „Jede Familie macht schwierige Zeiten durch und steht gemeinsam vor Herausforderungen. Wie man mit solchen Momenten umgeht, macht den Unterschied. Wir haben beschlossen, unseren Kindern alles zu erzählen, sowohl die guten als auch die schlechten Nachrichten. Wir erklären ihnen, warum bestimmte Dinge passieren und warum sie sich vielleicht aufregen.“

Erleben alle Eltern

„Viele Fragen bleiben vielleicht unbeantwortet – ich glaube, das erleben alle Eltern. Es gibt kein Regelwerk für Eltern, und wir haben uns dafür entschieden, über alles zu sprechen.“

Viel Zeit gemeinsam

William gab einen Einblick in das Familienleben hinter den Palastmauern und beschrieb, wie er und Kate sich die Fahrten zur Schule teilen und versuchen, so viel Zeit wie möglich mit ihren Kindern zu verbringen. „Spielverabredungen, Taxifahren, Sporttage, Spiele, im Garten spielen, wenn ich kann“, sagte er. „Die meisten Tage bringen wir die Kinder zur Schule, das teilen Katherine und ich uns, aber sie übernimmt wahrscheinlich den Großteil davon.“

Der königliche Vater verriet auch die vorsichtige Haltung des Paares gegenüber Technologie und bestätigte, dass keines der Kinder bisher ein Mobiltelefon hat.