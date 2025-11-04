Prinz Williams Studienfreund verunglückt tödlich

Ben Duncan ist im Alter von nur 45 Jahren ums Leben gekommen.

England. Der britische Reality-TV-Star Ben Duncan (†45), einst Studienfreund von Prinz William und Catherine, Princess of Wales, ist bei einem tragischen Unfall in London ums Leben gekommen. In der Nacht zum 31. Oktober 2025 stürzte er vom Dach des luxuriösen Trafalgar St. James Hotels im Londoner West End. Trotz sofortiger Hilfe konnte der Notarzt nur noch seinen Tod feststellen. Die Polizei geht von einem tragischen Unglück aus, berichtet die britische "Daily Mail". "Sein Tod ist unerwartet, aber nicht verdächtig", zitiert die Zeitung die Polizei.

Ben Duncan gehörte in den 2000er-Jahren zur Londoner High Society und war Teil des Freundeskreises, in dem sich William und Kate an der University of St Andrews kennenlernten. Später wurde er durch seine Teilnahme an der Reality-Show "Big Brother" (2010) bekannt, wo er mit Charme und seiner vornehmen Art als eine der auffälligsten Teilnehmer der Staffel galt.

Moderator Mike Hollingsworth: "Er lebte wie Peter Pan"

Freunde beschreiben ihn als jemanden, der ein ansteckendes Lachen hatte und "stets die gute Seele jeder Gesellschaft war", zitiert "Daily Mail" einen Wegbegleiter Duncans. In den letzten Jahren habe er zunehmend unter Schlaflosigkeit gelitten und sich aus der Öffentlichkeit zurückgezogen. Moderator Mike Hollingsworth verabschiedete sich auf Facebook mit bewegenden Worten: "Er lebte wie Peter Pan – der Junge, der nie erwachsen wurde." Der unerwartete Tod des beliebten Society-Stars hat Freunde und Weggefährten tief erschüttert.