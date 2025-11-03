Alles zu oe24VIP
"Forest Lodge"

Kate und William: Heimlicher Umzug in ihr neues Zuhause

03.11.25, 09:11
Die britische Thronfolgerfamilie hat den Umzug vom Adelaide Cottage in die Forest Lodge bereits abgeschlossen. Laut dem britischen "Telegraph" erfolgte der Ortswechsel früher als ursprünglich angenommen. 

Prinz William (43) und Prinzessin Kate (43) nutzten gemeinsam mit ihren Kindern Prinz George (12), Prinzessin Charlotte (10) und Prinz Louis (7) die Herbstferien für den Umzug. Die Familie lebt sich derzeit im neuen Haus ein. Die Forest Lodge, ein Anwesen mit acht Schlafzimmern, liegt wie das bisherige Zuhause im Windsor-Park.

WIlliam und Kate in Nordirland

WIlliam und Kate in Nordirland

Neustart nach schweren Zeiten

Bereits im August war bekannt geworden, dass die Familie den Umzug plane. Ein Sprecher des Kensington-Palastes hatte damals erklärt, dass dieser noch im laufenden Jahr stattfinden solle. Für William und Kate gilt der Schritt als Neuanfang nach schwierigen Jahren. Kurz nach ihrem letzten Umzug 2022 war Königin Elizabeth II. gestorben. 2024 erhielten sowohl König Charles III. als auch Prinzessin Kate eine Krebsdiagnose. Während der Monarch weiter behandelt wird, befindet sich Kate laut eigenen Angaben seit Jänner in Remission.

Die Forest Lodge in Windsor

Die Forest Lodge in Windsor

Ein Zuhause für die Zukunft

Forest Lodge soll nun langfristig das Zuhause der Familie bleiben – auch wenn William eines Tages den Thron besteigt. Das Gebäude stammt aus den 1770er Jahren und wurde 1829 vom Crown Estate erworben. Es bietet mit acht Schlafzimmern doppelt so viel Platz wie das Adelaide Cottage. Die Entfernung zwischen den beiden Anwesen beträgt rund sechs Kilometer.

Ruhe trotz Königshaus-Trubel

William Andrew
Der Umzug fällt in eine bewegte Phase für das britische Königshaus, das aktuell auch mit dem Skandal um Andrew Mountbatten Windsor (65) beschäftigt ist. Für William, Kate und ihre Kinder scheint die Forest Lodge nun ein Ort der Ruhe und des Ankommens zu werden.

