Mit einem Satz machte sich Andrew William zum Feind

Eine Bemerkung über Kate löste die Fehde zwischen Andrew und William aus.

Der wegen seiner Verwicklung in den Epstein-Missbrauchsskandal in Verruf geratene britische Prinz Andrew (65) ist bald seinen Prinzentitel los. Zudem soll er aus dem Luxus-Anwesen Royal Lodge in Windsor ausziehen. König Charles III. greift damit endlich durch, sehr zur Freude von Prinz William, der seinen Vater zu diesem Schritt gedrängt hatte.

Spitze gegen Kate

Das Verhältnis zwischen William und Andrew ist schon länger äußerst angespannt, dabei soll eine spitze Bemerkung des Skandal-Royals die Fehde ausgelöst haben. Wie die „Daily Mail“ berichtet, war es eine Bemerkung über Prinzessin Kate, die William rot sehen ließ.

Was genau Andrew über Kate sagte, ist nicht klar, es war aber wohl etwas äußerst Unpassendes. „Andrew fühlt sich Frauen überlegen“, so ein Palast-Insider zur BILD. Der Prinz habe oft „etwas Grobes und Patziges“ gesagt.