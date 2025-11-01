Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente Meine Energie XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna Mörwald kocht 100 Ideen für den Aufschwung
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
meghan
© Instagram: @meghan

Rätsel um Posting

Andrew verliert alles - Und Meghan grinst!

01.11.25, 19:51
Teilen

Herzogin Meghan sorgt in Kalifornien für ein unglückliches Timing: Ein fröhliches Blumen-Foto taucht auf ihrem Account auf – genau in dem Moment, in dem Prinz Andrew offiziell all seine Titel verliert. Sekunden später ist der Post wieder weg. Zufall oder subtile Stichelei? 

König Charles III. hat entschieden: Prinz Andrew verliert endgültig all seine Titel. Aus Prinz Andrew wird nun schlicht Andrew Mountbatten-Windsor. Der Buckingham-Palast sprach von notwendigen „Rügen“ – eine Konsequenz aus Andrews Verstrickungen in den Epstein-Skandal und Missbrauchsvorwürfe.

meghan
© getty

Während in London also royales Erdbeben, herrscht in Kalifornien Blumen-Idylle: Auf dem „As Ever“-Instagram-Kanal von Meghan Markle erscheint ein Bild, auf dem sie strahlend Rosen schneidet. Kurz darauf verschwindet es wieder. Ein Social-Media-Fehler? Geplanter Post zur falschen Zeit? Oder provokantes Lächeln? Über die Gründe wird fleißig spekuliert.

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris

© Getty Images

Andrew gab Meghan und Harry 2 Monate

Zwischen Meghan, Harry und Andrew herrscht ohnehin Funkstille. Medienberichten zufolge soll Andrew Meghan einst als „Opportunistin“ bezeichnet haben und Harrys Ehe für „keinen Monat“ haltbar gehalten haben. Bittere Ironie also, dass Meghan just am Tag seiner Degradierung fröhlich wirkt – auch, wenn das Posting eigentlich Werbung für ihre Weihnachts-Kollektion war.

Im Sortiment: Duftkerzen (64–89 Dollar), Gewürzmischungen und ein edler Schaumwein. Dass eine Flasche als „Versöhnungsgeschenk“ Richtung Windsor fliegt? Eher ausgeschlossen.

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden