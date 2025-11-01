Andrew verliert alles - Und Meghan grinst!

Herzogin Meghan sorgt in Kalifornien für ein unglückliches Timing: Ein fröhliches Blumen-Foto taucht auf ihrem Account auf – genau in dem Moment, in dem Prinz Andrew offiziell all seine Titel verliert. Sekunden später ist der Post wieder weg. Zufall oder subtile Stichelei?

König Charles III. hat entschieden: Prinz Andrew verliert endgültig all seine Titel. Aus Prinz Andrew wird nun schlicht Andrew Mountbatten-Windsor. Der Buckingham-Palast sprach von notwendigen „Rügen“ – eine Konsequenz aus Andrews Verstrickungen in den Epstein-Skandal und Missbrauchsvorwürfe.

© getty

Während in London also royales Erdbeben, herrscht in Kalifornien Blumen-Idylle: Auf dem „As Ever“-Instagram-Kanal von Meghan Markle erscheint ein Bild, auf dem sie strahlend Rosen schneidet. Kurz darauf verschwindet es wieder. Ein Social-Media-Fehler? Geplanter Post zur falschen Zeit? Oder provokantes Lächeln? Über die Gründe wird fleißig spekuliert.

Herzogin Meghan bei der Fashion Week in Paris © Getty Images

Andrew gab Meghan und Harry 2 Monate

Zwischen Meghan, Harry und Andrew herrscht ohnehin Funkstille. Medienberichten zufolge soll Andrew Meghan einst als „Opportunistin“ bezeichnet haben und Harrys Ehe für „keinen Monat“ haltbar gehalten haben. Bittere Ironie also, dass Meghan just am Tag seiner Degradierung fröhlich wirkt – auch, wenn das Posting eigentlich Werbung für ihre Weihnachts-Kollektion war.

Im Sortiment: Duftkerzen (64–89 Dollar), Gewürzmischungen und ein edler Schaumwein. Dass eine Flasche als „Versöhnungsgeschenk“ Richtung Windsor fliegt? Eher ausgeschlossen.