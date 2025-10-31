Aufreger: Buh-Rufe für Harry und Meghan im Stadion

Das Ehepaar wurde auf der Leinwand eines Stadions in Los Angeles eingeblendet - die Menge zeigte sich alles andere als begeistert von dem royalen Auftritt. Warum? Das erfahren Sie hier.

Ein öffentlicher Auftritt, der wohl anders verlief als erwartet: Herzogin Meghan (44) und Prinz Harry (41) besuchten das World-Series-Spiel der Los Angeles Dodgers – und wurden dort prompt zur Zielscheibe gemischter Reaktionen. Als die Kamera das Paar auf der Stadionleinwand einblendete, reagierten Teile der Menge mit Buhrufen.

Unbeeindruckt davon zeigten sich die Sussexes gelassen: In der ersten Reihe, direkt hinter dem Pitch-Timer, lächelten sie charmant in die Kamera – auf Sitzplätzen, für die Fans normalerweise tief in die Tasche greifen müssen. Hinter ihnen saßen Sportgrößen wie Magic Johnson und Baseball-Legende Sandy Koufax. Ob Meghan und Harry ihre Tickets selbst bezahlt oder sie als VIPs erhalten hatten, blieb laut Daily Mail offen.





Fans wütend über Platzwahl

Während Meghan und Harry ihren Stadionbesuch sichtlich genossen, kochte online die Diskussion: Viele Fans kritisierten, dass das royale Paar scheinbar bevorzugt worden sei – immerhin musste Miteigentümer Magic Johnson angeblich in die zweite Reihe ausweichen. Andere wiederum nahmen Meghan ins Visier, weil sie ein blaues Outfit im Stil der Dodgers trug, obwohl sie früher in Toronto lebte und die Stadt einst als ihre „zweite Heimat“ bezeichnet hatte. Auch Harry blieb von Spott nicht verschont: In sozialen Netzwerken kursierten Kommentare, die an seine Zeit im Commonwealth und an Kanada erinnerten.

Doch es gab auch positive Stimmen: Einige User lobten den spontanen Auftritt als „königliches Qualitätssiegel“ für das Baseballspiel.

Privat haben sich die Sussexes längst in Kalifornien eingelebt. Erst vor Kurzem zeigten sie auf Instagram einen Familienausflug mit ihren Kindern Archie und Lilibet auf einen Kürbismarkt in Santa Barbara. Im Video zu sehen waren auch Meghans Mutter Doria Ragland sowie ihr enger Freund Markus Anderson. Neben familiären Momenten engagiert sich Meghan derzeit wieder verstärkt öffentlich – etwa für junge Aktivistinnen in Südkalifornien – und präsentierte kürzlich ihre neue Lifestyle-Linie „As Ever“ mit Kerzen, Weinen und Fruchtaufstrichen.