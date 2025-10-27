Was ist da los? Harry und Meg zeigen Archie & Lilibet so deutlich wie nie

Beim Kürbisschnitzen leben die Sussexes eine US-Tradition und die Kids sind deutlich wie nie zu sehen.

Bald ist Halloween, Allerheiligen, Allerseelen und - in Amerika eine große Sache für die Kleinen. Denn am 31.10. wird umhergestreift in gruseligen Verkleidungen und Süßigkeiten gesammelt ganz nach dem Motto "Süßes oder Saures".

Harry und Meghan wurden in New York für ihre Arbeit geehrt. © Getty Images

Kürbisschnitzerei

Um sich auf dieses Event vorzubereiten, schnitzen viele amerikanische Familien Kürbisse . Das Gemüse muss dabei eine gruselige Fratze bekommen, die von Kerzenschein ausgeleuchtet wird und böse Geister vertreiben soll.

Ganze Familie dabei

Auch Harry und Meghan machten sich auf, um mit ihren Kindern Archie (6) und Lilibet (4) einen Bauernhof aufzusuchen und dort Kürbisse zu schnitzen. Eine schöne Beschäftigung für die ganze Familie - auch Meghans Mama Doria war dabei.

Vermarktung der Kinder?

Doch nicht die Aktivität stach im Video, das Meghan gepostet hat ins Auge. Sondern, dass man Archie und Lilibet so deutlich sehen kann, wie selten. Die Kinder sind zwar nie von vorne zu sehen, aber deutlich von hinten und von der Seite...Medien spekulieren nun darüber, ob Harry und Meg die selbst auferlegten Regeln ändern wollen um ihren Nachwuchs stärker einzubinden? Niedliche Kinderaufnahmen sind schließlich eine gute Werbung...