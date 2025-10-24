Barfuß statt Ballkleid: Herzogin Meghan verrät ihre Gastgeber-Tipps

So entspannt feiert die Herzogin von Sussex privat – zwischen Duftkerzen, Musik und einem Topf auf dem Herd.

Wenn Herzogin Meghan zum Abendessen einlädt, dürfen sich ihre Gäste auf etwas ganz Besonderes gefasst machen. Kein steifes Royal-Dinner, kein Silberbesteck und garantiert keine peinliche Etikette – Meghan empfängt lieber barfuß, in einer Schürze und mit ganz viel Herz, wie sie in einem Interview mit dem US-Magazin "People" verrät.

Kalifornische Coolness statt königlicher Steifheit

Bei einer Veranstaltung in einer Buchhandlung in Los Angeles plauderte die Herzogin ganz offen über ihre liebsten Gastgeber-Tricks – und die könnten sympathischer kaum sein! "Ich liebe es, wenn sich Leute selbst bedienen können", verriet sie dem Magazin. Statt Dinnerkarten und Serviettenfalten setzt Meghan auf pure Gemütlichkeit: "Etwas auf dem Herd zu haben, von dem sich jeder nehmen kann – das macht alles so viel entspannter."

© YouTube

Barfuß und mit Schürze: So empfängt die Herzogin ihre Gäste

Und tatsächlich: Bei der Herzogin brodelt es nicht nur auf dem Herd, sondern auch vor Charme! Für die richtige Stimmung sorgt sie immer mit Musik im Hintergrund – und einem Auftritt, der alle überrascht.

Wer glaubt, eine Herzogin empfange Gäste in High Heels und Maßkleid, wird bei Meghan eines Besseren belehrt. Die 44-Jährige öffnet ihre Tür barfuß und in einer Schürze – ganz bodenständig. "Es entmystifiziert", lachte sie. "Die Leute kommen herein und sagen: ‚Oh, sie steckt da mit mir drin.‘" – und zack, ist das Eis gebrochen. Die Gäste strömen direkt in die Küche, die Stimmung wird locker, und plötzlich fühlt man sich, als sei man bei einer guten Freundin zu Besuch – nicht bei einer Royal.

© Instagram: @aseverofficial

Partyqueen von Montecito

In ihrer Netflix-Serie "With Love, Meghan" zeigt sie, wie man mit Stil, Wärme und Humor Gastgeberin des Jahres wird. Zwischen Muffinformen, Marmeladengläsern und gut gelaunten Promis wird geschnippelt, gelacht und geschlemmt.

Und das Beste: Meghan bleibt dabei ganz sie selbst. "Wenn sich Menschen wohlfühlen, öffnen sie sich", erklärt sie. Genau das scheint ihr Erfolgsrezept zu sein – im Leben wie am Esstisch.