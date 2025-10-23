Alles zu oe24VIP
Premiere

Heißer Leder-Look: Kim Kardashian versext London

23.10.25, 10:03
Teilen

Im Schlangen-Look stiehlt Kim Kardashian bei der London-Premiere ihres neuesten Films "All's Fair" allen die Show.

Kim Kardashian weiß, wie man einen Fashion-Moment kreiert, über den die ganze Welt spricht! Nach ihrem opulenten Geburtstagsspektakel legte der Reality-Superstar noch einmal nach – derzeit vergeht kaum ein Tag ohne einen weiteren großen Auftritt. Erst die Premiere in Paris, dann die Geburtstagsparty, jetzt London! Bei der glanzvollen Premiere ihres neuen Films "All’s Fair" im Odeon Luxe Leicester Square zog Kim am Mittwochabend erneut alle Blicke auf sich – in einem hautengen Leder-Korsettkleid in Schlangenoptik mit gewagten Cut-outs, das keine Wünsche offenließ.

Kim Kardashian
Kim Kardashian begeistert im Naomi Campbell-Dress 

Das extravagante Kleid stammt aus der Frühjahr/Sommer 2026 Kollektion von Dilara Findikoglu – und Fashion-Fans dürfte es bekannt vorkommen: Naomi Campbell präsentierte genau dieses Design erst vor wenigen Wochen auf dem Laufsteg. Jetzt zeigte Kim, wie atemberaubend der Look auch abseits des Runways funktioniert.

Dazu kombinierte sie ein spektakuläres Layering aus silbernen Ketten, üppig geschmückt mit Kreuzen, Schwertern und Statement-Details. Ihr Make-up strahlte rosig und frisch, während das Haar streng im Sleek-Look zurückfrisiert war.

Kim Kardashian
Passend dazu erschien auch ihre Co-Star Teyana Taylor im Schlangenleder-Look – das Duo wirkte wie ein perfekt abgestimmtes Fashion-Powerteam und sorgte auf dem roten Teppich für Blitzlichtgewitter pur.

Kim Kardashian
Auch die anderen Stars des Abends glänzten: Naomi Watts entschied sich für ein elegantes schwarzes Midikleid mit hohem Beinschlitz, während Sarah Paulson und Niecy Nash-Betts mit mutigen Color-Blocking-Outfits für bunte Akzente sorgten.

Kim Kardashian
Natürlich durfte auch Momager Kris Jenner nicht fehlen – sie zeigte sich gewohnt stilsicher in einem eleganten Oversize-Anzug, kombiniert mit weißer Bluse und Sonnenbrille.

