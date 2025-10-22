Geburtstags-Drama: Co-Stars stehlen Kim Kardashian mit freizügigen Looks die Show

Kim Kardashian feierte gestern nicht nur ihren 45. Geburtstag, sondern auch die Premiere ihrer neuen Show „All’s Fair“. Doch während die Reality-Queen sich auf dem roten Teppich in Szene setzte, stahlen ihre Co-Stars Naomi Watts, Sarah Paulson und Co. mit ihren gewagten Looks glatt die Show!

Kim Kardashian hatte am Dienstag, dem 21. Oktober, einen ganz besonderen Grund zum Feiern: Ihren 45. Geburtstag und die Premiere ihrer neuen Show „All’s Fair“. Doch kaum war der rote Teppich ausgerollt, standen die wahren Stars des Abends fest: Naomi Watts, Sarah Paulson und Co. sorgten mit ihren freizügigen Outfits dafür, dass alle Augen auf sie gerichtet waren – und Kim dabei fast in den Hintergrund rückte.

Kim Kardashian verzaubert in Vintage Dior

Kim Kardashian schlüpfte in ein himmelblaues Vintage-Kleid von Dior, designt von John Galliano aus der Frühjahr/Sommer-Kollektion 2000. Ein Satin-Traum, der mit tiefem Ausschnitt und Meerjungfrau-Silhouette punkten wollte.

Im Gegensatz zu ihrem jüngsten, eher skurrilen Auftritt bei der Academy Museum Gala strahlte Kim diesmal einen wahrhaft romantischen Glamour aus. Sie trug ein elegantes Make-up mit glänzenden Lippen, rotem Blush und einem glatten Dutt – und sah auf den ersten Blick einfach umwerfend aus.

An ihrer Seite: Ihre Mutter Kris Jenner, die sich ebenfalls in Schale schmiss sowie ihre Co-Stars, die Kim in Sachen Mode fast alt aussehen ließen.

Co-Stars stehlen Kim Kardashian die Show!

Kim Kardashian mag zwar das Geburtstagskind gewesen sein, doch die wahren Hingucker des Abends waren ihre Co-Stars, die mit gewagten Outfits alle Blicke auf sich zogen. Naomi trug ein freizügiges Outfit bestehend aus einem schwarzen Spitzen-Oberteil samt XXL-Ausschnitt, das nur wenig der Fantasie überließ.

Auch Schauspiel-Kollegin Sarah Paulson zeigte sich nicht weniger freizügig und sorgte mit ihrem transparenten Hosenanzug für Aufsehen. Der Look war besonders gewagt, da er ihre Nippel unverhüllt durch den dünnen Stoff blitzen ließ.

Bei diesen heißen Looks rückte Kim Kardashian fast in den Hintergrund.