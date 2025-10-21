Angelina Jolie: Verführerischer Auftritt in Rom

Auch ein schöner Rücken kann entzücken!

Angelina Jolie weiß, wie man für einen Wow-Moment am Red Carpet sorgt. Bei ihrem Auftritt beim 20. Rome Film Festival ließ die Hollywood-Ikone die Blitzlichter trotz – oder gerade wegen – eines scheinbar schlichten Looks auf sich regnen. Statt auf Glitzer und Drama setzte sie auf Understatement mit einem unerwarteten Wow-Moment: ein schwarzes Midikleid, elegant, clean, fast unscheinbar – bis sie sich umdrehte.

© Getty Images

Angelina Jolie begeistert mit Rückendekolleté

Denn Jolies Rücken war der eigentliche Star des Abends. Der tiefe Rückenausschnitt ihres Kleides offenbarte nicht nur makellose Haut, sondern auch ihre ikonischen Tattoos, eingerahmt von fließendem Stoff.

© Getty Images

Die Ärmel des Kleides fielen wie ein Cape – leicht, fast schwebend – und verliehen Jolie eine geheimnisvolle Aura. Dazu trug sie schlichte schwarze Boots und eine feine Strumpfhose, was dem Look eine rockige Note verlieh.

© Getty Images

Ihre Haare trug sie offen, locker über die Schultern fallend, das Make-up dezent. Doch spätestens, so bald sich die Schauspielerin umdrehte, sorgte sie für einen Hingucker.