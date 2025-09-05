Alles zu oe24VIP
oe24.at E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Stars24
Startseite Deutschland International Kino Kultur Musik Österreich Royals TV
Ticker Auto Astro Business Buzz24 Chronik Cooking Deutschland Digital E-Paper FELLNER! LIVE Gesund&Fit Gewinnspiele Jobs LIVE&STYLE Madonna News Newsletter oe24VIP Österreich Podcasts Politik Radio Reiselust Sport Stars Videos Welt Wetter Wien Sonderthemen
Glücksmomente XXXLutz Unsere Tiere Best of Vienna 100 Ideen für Oberösterreich
oe24
oe24
LOGIN
oe24 Login
Login
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
E-Paper Tageszeitung ÖSTERREICH
Sonderthemen:
  1. oe24.at
  2. Stars24
angelina jolie
© instagram: @dresscodeworld

Plötzlich blond

Kaum wiederzuerkennen! Angelina Jolie überrascht mit komplett neuem Look

05.09.25, 19:36
Teilen

Angelina Jolie verzaubert die Welt mit ihrer Optik - nun überrascht sie aber mit einem ganz neuen Look - sie ist jetzt blond UND hat ungewöhnlich kurze Haare.

In den frühen Jahren ihrer Karriere experimentierte Angelina Jolie gerne mit verschiedenen Frisuren. Doch in den letzten Jahren wurde die Schauspielerin etwas weniger experimentierfreudig.

Meist blieb sie in den letzten Jahren zwischen einem Braun bis Hellbraun, die Haare oft lang und elegant gestylt - doch jetzt erkennt man sie kaum wieder!

Neue Aufnahmen zeigen sie auf den Straßen Londons mit einem blonden Bob. Da muss man tatsächlich zweimal hinsehen, ob sie zu erkennen ist.

Was steckt hinter ihrem neuen Look?

Die Fotos, die Angelina zeigen, sind am Aufnahmeset für ihren neuen Film "Anxious People" entstanden, der Verfilmung des berühmten schwedischen Romans von Fredrik Backman. In diesem Film spielt Angelina Jolie eine Investmentbankerin namens Zara.

Ob es sich um eine Perücke oder ihre wahren Haare handelt, bleibt noch offen. Fakt ist: Auch diese dramatische optische Veränderung steht der immergeltenden Schönheit Jolie super!

Fehler im Artikel gefunden? Jetzt melden.

Die Top-Stories vom oe24 E-Paper

oe24 entdecken

OE24 Logo
Es gibt neue Nachrichten
Jetzt Startseite laden