Kaum wiederzuerkennen! Angelina Jolie überrascht mit komplett neuem Look

Angelina Jolie verzaubert die Welt mit ihrer Optik - nun überrascht sie aber mit einem ganz neuen Look - sie ist jetzt blond UND hat ungewöhnlich kurze Haare.

In den frühen Jahren ihrer Karriere experimentierte Angelina Jolie gerne mit verschiedenen Frisuren. Doch in den letzten Jahren wurde die Schauspielerin etwas weniger experimentierfreudig.

Meist blieb sie in den letzten Jahren zwischen einem Braun bis Hellbraun, die Haare oft lang und elegant gestylt - doch jetzt erkennt man sie kaum wieder!

Neue Aufnahmen zeigen sie auf den Straßen Londons mit einem blonden Bob. Da muss man tatsächlich zweimal hinsehen, ob sie zu erkennen ist.

Was steckt hinter ihrem neuen Look?

Die Fotos, die Angelina zeigen, sind am Aufnahmeset für ihren neuen Film "Anxious People" entstanden, der Verfilmung des berühmten schwedischen Romans von Fredrik Backman. In diesem Film spielt Angelina Jolie eine Investmentbankerin namens Zara.

Ob es sich um eine Perücke oder ihre wahren Haare handelt, bleibt noch offen. Fakt ist: Auch diese dramatische optische Veränderung steht der immergeltenden Schönheit Jolie super!