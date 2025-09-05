Harry Styles & Zoë Kravitz – heißer Sex ohne große Gefühle

Ob in Rom oder in den USA – Harry Styles und Zoë Kravitz lassen keine Gelegenheit aus, ihre Zeit gemeinsam zu genießen. Doch so romantisch die Bilder auch wirken: Von einer großen Liebe kann offenbar keine Rede sein

Erst spazierten sie Arm in Arm durch die Straßen Roms, nun zeigen sie sich Händchen haltend auf amerikanischem Boden. Der Sänger, 31, und die Schauspielerin, 36, wirken dabei völlig unbeschwert und genießen ihr Jetset-Dating in vollen Zügen. Fans hatten sich schnell eine echte Hollywood-Romanze erhofft.

Insider: „Es geht nur um Spaß“

Doch laut dem US-Promi-Portal TMZ steckt hinter den Auftritten wenig Beziehungsernst. Insider berichten, Styles und Kravitz träfen sich ohne Verpflichtungen – es gehe vor allem um Spaß, Nähe und Sex. „Freundschaft Plus“ statt Liebesglück, so lautet das Fazit.

Private Wege, lockeres Miteinander

Kravitz, die sich im Oktober 2024 von Schauspieler Channing Tatum trennte, reist beruflich derzeit viel – zuletzt zur Premiere ihres Films Caught Stealing in New York. Styles hingegen sorgt immer wieder mit Flirts für Schlagzeilen, zuletzt im Sommer mit Produzentin Ella Kenny. Nun genießen er und Kravitz ihre gemeinsame Zeit – ohne feste Bindung, aber mit viel Aufmerksamkeit.