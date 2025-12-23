Lustiger Schnappschuss mit besonderer Botschaft: David Alaba in der Wiener Gruft

Der Fußballer und seine Lebensgefährtin Shalimar verbringen offensichtlich die Weihnachtsfeiertage in Wien. Ein dabei entstandenes Foto versetzt die Fans in Furore.

Alles deutet darauf hin, dass David Alaba und seine Lebensgefährtin Shalimar die Weihnachtsfeiertage heuer in Österreich verbringen. Während viele Prominente kurz vor den Feiertagen noch in Richtung Sonne oder Luxusresort aufbrechen, zeigt sich das Umfeld des Fußballstars bewusst bodenständig – und mitten im Wiener Vorweihnachtstrubel.

Mehr lesen:

Shalimar wurde gemeinsam mit Davids Schwester, der Sängerin Rose May, im Donau Zentrum gesehen. Offenbar stand dort noch Last-Minute-Shopping auf dem Programm. Unaufgeregt, konzentriert und ganz ohne Aufsehen erledigten die beiden ihre Besorgungen – ein vertrautes Bild in den Tagen vor Weihnachten, in denen selbst Promis ganz alltägliche Wege gehen.

Shalimar verlor sich beim Weihnachts-Shopping in einem Buch. © Instagram

Witziger Moment in der Gruft

Ganz anders, aber mindestens ebenso bemerkenswert, präsentierte sich David Alaba selbst. Der ÖFB-Teamkapitän war für den guten Zweck unterwegs und half in der Wiener Gruft bei der Essensausgabe für Bedürftige. In Schürze und Haube packte der internationale Fußballstar tatkräftig mit an und zeigte, dass soziales Engagement für ihn keine leere Geste ist.

David Alaba © Instagram

Sky Sport Austria-Moderatorin Jenny Posch traf Alaba vor Ort und teilte ihre Eindrücke in den sozialen Medien. Die geposteten Bilder zeigten einen gut gelaunten, motivierten David Alaba – und sorgten nicht zuletzt wegen eines humorvollen Schnappschusses für viele positive Reaktionen und Lacher bei den Fans.

Shopping mit der Familie auf der einen Seite, gelebte Nächstenliebe auf der anderen: Die Tage vor Weihnachten stehen bei David Alaba und Shalimar offenbar ganz im Zeichen von Zusammenhalt, Verantwortung und Nähe.