David Alaba
© Getty

Real-Aus

Hammer-Gerücht: David Alaba wechselt zu Top-Klub

15.12.25, 17:10
Ein echter Kult-Klub zeigt Interesse an unserem Team-Kapitän. 

David Alabas Zeit bei Real Madrid neigt sich dem Ende zu. Der ÖFB-Kapitän spielt unter Xabi Alonso keine Rolle mehr und wird zudem immer wieder von Verletzungen zurückgeworfen. Der Vertrag des Österreichers läuft im Sommer aus – eine Verlängerung scheint ausgeschlossen.

Nachdem zuletzt vor allem über einen Wechsel in die nordamerikanische MLS oder nach Saudi-Arabien spekuliert wurde, gibt es nun offenbar Interesse aus der Türkei. Wie Defensa Central berichtet, beschäftigt sich Galatasaray intensiv mit Alaba.

Galatasaray
© Getty

Alaba als Rüdiger-Ersatz

Brisant: Eigentlich wollte Gala Alabas Teamkollegen Antonio Rüdiger nach Istanbul holen, der deutsche Nationalspieler spielt plötzlich aber wieder eine Rolle bei Real und könnte doch noch länger bei den Königlichen bleiben. Galatasaray hat deshalb nun Alaba am Zettel.

Mit seiner internationalen Erfahrung, seinen Führungsqualitäten und seiner defensiven Vielseitigkeit könnte Alaba in Istanbul noch einmal voll durchstarten. Wie spanische Medien berichten, würde Real den ÖFB-Kapitän sogar bereits im Winter ablösefrei ziehen lassen. Dann könnte der 33-Jährige auch noch wichtige Spielpraxis vor der WM im Juni sammeln. Alaba selbst hat bisher immer betont, dass er seinen Vertrag in Madrid erfüllen möchte.

