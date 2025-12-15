Unerwartete Wende um Alonso bei Real Madrid

Bei Real Madrid steht alles unter Hochspannung. Trainer Xabi Alonso gerät sportlich wie atmosphärisch immer stärker unter Druck. Umso bemerkenswerter ist, wer ihm nun zumindest vorerst etwas Luft verschafft: Ausgerechnet seine größten Sorgenkinder.

Der spanische Meister Real Madrid hat sich am Sonntag in der La Liga zu einem glanzlosen 2:1 gegen Deportivo Alavés gezittert. Doch der knappe Sieg reichte, um die zuletzt immer lauter werdende Trainer-Debatte um Xabi Alonso zumindest vorerst zu stoppen.

Besonders bedanken kann sich der Ex-Leverkusen-Coach bei Rodrygo – ausgerechnet jenem Offensivmann, der in dieser Saison meist nur zweite Wahl war und lange als Sinnbild der Chancenverwertungskrise galt. Der Brasilianer erzielte das Siegtor und bewahrte Alonso vor dem nächsten Rückschlag. Es war sein erster Treffer seit neun Monaten – und der kam genau in dem Moment, in dem es für den Trainer richtig eng wurde.

Vinicius liefert DAS Bild des Spiels

Für noch mehr Aufsehen sorgte allerdings Vinicius Junior. Der Superstar, zuletzt Dauerthema der spanischen Boulevardpresse, suchte bei seiner Auswechslung kurz vor Schluss demonstrativ den Schulterschluss mit Alonso. Abklatschen, Umarmung, sichtbare Nähe – Bilder, die im Bernabéu fast mehr Wirkung hatten als das Ergebnis selbst.

© Getty

Die spanischen Medien überschlugen sich. „Vinicius sendet eine Botschaft“, titelte die Marca. Noch vor wenigen Wochen galt der Brasilianer als Unruheherd: Ärger nach Auswechslungen, angebliche Beschwerden beim Klubpräsidenten, öffentliche Entschuldigungen – ohne Alonso zu erwähnen. Nun plötzlich das komplette Gegenteil.

„Was zuvor Botschaften gegen Alonso waren, sind jetzt Botschaften für ihn“, schrieb die Marca. Die AS ging noch weiter: „Die Mannschaft steht geschlossen hinter Xabi Alonso.“

Druck bleibt – trotz Befreiungsschlag

Ganz vom Tisch ist die Trainerfrage dennoch nicht. Zwar war es der erste Sieg nach den Niederlagen gegen Celta Vigo und Manchester City, sportlich bleibt Real aber hinter den Erwartungen. In der Liga liegt man weiterhin vier Punkte hinter Spitzenreiter Barcelona, auch in der Champions League war das Duell mit City zuletzt bereits als mögliches „Endspiel“ für Alonso ausgerufen worden.

Dieses Endspiel hat er verloren – und dennoch überlebt. Dank eines knappen Sieges. Dank Rodrygos Tor. Und dank einer Umarmung von Vinicius.