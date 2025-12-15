Alles zu oe24VIP
Rangnick
© Gepa

Für WM 2026

ÖFB tüftelt am Geheim-Plan – Wer sind die letzten Härtetests?

15.12.25, 13:20
Teilen

Die WM-Gegner stehen fest, das Basecamp in Kalifornien ist so gut wie fix – doch bei einem Punkt hält sich der ÖFB noch bedeckt: Den Testspielgegnern. 

In ziemlich genau einem halben Jahr beginnt für das ÖFB-Team das größte Abenteuer seit Jahrzehnten: Mit dem Auftaktspiel gegen Jordanien am 17. Juni (6 Uhr MEZ) startet Österreichs erste WM-Endrunde seit 1998 in den USA, Kanada und Mexiko (11. Juni bis 19. Juli). Die Vorbereitungen auf das XXL-Turnier laufen bereits auf Hochtouren.

Und Teamchef Ralf Rangnick will dabei nichts dem Zufall überlassen. Das Basecamp in Kalifornien ist so gut wie fix (endgültige Zusage Mitte Jänner). Jetzt rückt die nächste große Frage in den Fokus: Gegen wen testet Rot-Weiß-Rot vor dem Mega-Turnier?

Südkorea im März?

Co-Trainer Stefan Oesen ließ im ORF erste Details durchsickern. Bereits im März soll sich das ÖFB-Team „in südlichen Gefilden“ auf den WM-Modus einstellen. Ein Testspiel soll dabei in Wien, wo auch das WM-Auswärtstrikot vorgestellt werden soll, steigen – Südkorea, ebenfalls WM-Teilnehmer, gilt als heißer Kandidat. „Wir wollen Top-Bedingungen und starke Gegner“, so Oesen. Im Juni-Lehrgang werde der Ablauf dann umgedreht: Zuerst ein Spiel in Wien, danach eine frühe Reise in die USA. Die Generalprobe für die WM soll somit bereits auf amerikanischem Boden stattfinden.

Afrika & Südamerika im Visier

Gesucht werden gezielt Nicht-Europäer – ein Kurswechsel, den es beim ÖFB lange nicht gab. Auf der Wunschliste stehen aktuell Ecuador, Senegal, Ghana und Ägypten. Noch ist nichts fix, die Gespräche laufen. Besonders brisant: Das letzte Testspiel gegen ein Nicht-UEFA-Team liegt bereits acht Jahre zurück – 2018 setzte es gegen Brasilien ein 0:3.

Während der ÖFB noch um passende Testspielgegner pokert, ist Deutschland bereits deutlich weiter. Die Auswahl von Julian Nagelsmann hat ihren Fahrplan für das WM-Jahr längst fixiert: Am 27. März geht es in Basel gegen die Schweiz, drei Tage später steht das Duell gegen Ghana in Stuttgart auf dem Programm, am 31. Mai folgt in Mainz ein Test gegen Finnland, ehe am 6. Juni in Chicago gegen die USA die Generalprobe für die Weltmeisterschaft steigt. 

Rangnick will den Feinschliff

Klar ist: Für Rangnick zählt jedes Detail. Starke Gegner, ungewohnte Spielstile, frühe Anpassung an Klima und Zeitverschiebung – David Alaba & Co. sollen topvorbereitet ins Turnier starten. Noch sind nicht alle Puzzleteile gelegt. Doch eines steht fest: Der WM-Countdown läuft – und Rot-Weiß-Rot will bereit sein.

