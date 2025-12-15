Arnautovic-Verletzung: Fahrplan zum Comeback

Marko Arnautovic ging schon nicht fit in die Partie gegen Sturm Graz, wollte aber unbedingt dabei sein - eine Auswechslung in der Halbzeit und eine aufgewärmte Verletzung waren die Folge. Nun ist bekannt, wann der ÖFB-Rekordtorschütze zurückkehren wird - womöglich pünktlich für RB Salzburg.

"Leider konnte ich nicht 90 Minuten auf dem Platz stehen. Ich hätte vier, fünf Wochen pausieren müssen, aber ich wollte heute unbedingt dabei sein", meinte Arnautovic nach dem Sturm-Spiel im ServusTV-Interview.

Nun ist bekannt, wie lange der 36-Jährige Roter Stern fehlen wird. Die letzten zwei Partien im Jahr 2025 verpasst der Stürmer definitiv. Die Gegner lauten FK TSC und Mlados, also der Elfte und der Neunte in der Tabelle - verkraftbar.

Pünktlich zum Spiel gegen Salzburg

Danach geht es in die Winterpause, ehe es am 3. Jänner in die Vorbereitung und einen Tag später zum Trainingslager nach Antalya (Türkei) geht. Hier soll Marko Arnautovic mit dabei sein, von einer Ausfalldauer von rund drei Wochen wird also ausgegangen.

Spannend: Damit dürfte Arnautovic nach seinem ersten Pflichtspiel gegen einen österreichischen Klub gleich ein Duell gegen einen Österreicher-Klub dranhängen. Denn wie am Montag bekannt wurde, testet Red Bull Salzburg am 15. Jänner in Belek (Türkei) gegen Roter Stern Belgrad. Da Arnie mit dabei ist, kann von einem Einsatz gegen die Bullen ausgegangen werden.