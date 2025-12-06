Hirscher nach Herz-OP: So geht es ihm heute

Ferdinand Hirscher, der Vater von Ski-Superstar Marcel Hirscher, hat sich einer erfolgreichen Herzoperation unterzogen. Nach zwei Eingriffen fühlt sich der 2024 erneut behandelte Salzburger nun wieder leistungsfähig und ist erleichtert, seine Gesundheit zurückgewonnen zu haben.

© GEPA

Ferdinand Hirscher, der Vater des österreichischen Ski-Stars Marcel Hirscher, wurde in Linz am Herzen erfolgreich operiert.

Es war bereits die zweite Ablation, die er über sich ergehen lassen musste. Der Eingriff war notwendig geworden.

© ServusTV

Bereits 2016 hatte der Salzburger nach einem Schlaganfall eine erste Ablation durchführen lassen – ein Verfahren, bei dem Herzgewebe verödet wird, um fehlerhafte elektrische Signale zu stoppen. Da sei ihm ordentlich der Reis gegangen, so Hirscher laut Medienberichten rückblickend auf die erste Operation.

Erleichterung nach erfolgreicher Behandlung

Dank der erfolgreichen Operation fühlt sich Ferdinand Hirscher nun wieder fit. Die erste OP hatte acht Jahre lang Wirkung gezeigt, doch 2024 war eine Wiederholung nötig. Jetzt merkt er selbst die Verbesserung: Spätestens, wenn er die Schneeschaufel in der Hand habe, merke er das.

© Gepa

Marcel Hirscher besucht seinen Vater

Auch Sohn Marcel, der Ski-Superstar, zeigte sich erleichtert. Er besuchte seinen Vater nach der OP in Linz und brachte Autogrammkarten für das Klinikpersonal mit.