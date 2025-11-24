Alles zu oe24VIP
Marcel Hirscher
Offen wie nie

"Nie wieder": Hirscher schockt Fans mit Ansage

24.11.25, 22:16
Marcel Hirscher wartet weiter auf sein Comeback und schockt seine Fans mit einer besorgniserregenden Ansage. 

Als Marcel Hirscher im Vorjahr als Niederländer im Ski-Weltcup zurückgekehrt ist, hatte er ein großes Ziel: Olympia 2026 in Mailand und Cortina. Nach der schweren Knieverletzung bei einem Trainingslauf kämpft er sich zurück, musste aber das Comeback mittlerweile auf Jänner verschieben.

Im Talk aus dem Hangar 7 bremst er weiter die Erwartungen. "Ich komme nicht mehr unvorbereitet zurück, wie letztes Jahr in Gurgl." Im Training fehlen dem 36-jährigen Salzburger im Vergleich zu seinen Ski-Marken-Kollegen von Van Deer etwa zwei Sekunden.

Doch dann schockte er die Fans: "Ich werde nie wieder so schnell fahren wie früher." Dennoch will er zurückkommen und bei den Olympischen Spielen angreifen, denn mittlerweile ist er "wieder auf Kampfgewicht" und fühlt sich wieder wohl.

"Mentale Herausforderung"

Dennoch hadert er nach seinem Kreuzbandriss, wie er zugibt. "Ich dachte früher, bevor bei mir ein Band reißt, breche ich mir einen Knochen. Das macht es jetzt so schwer, die Kurven wieder zu fahren, wie ich es gewohnt bin. Es ist eine enorme mentale Herausforderung für mich."

Er macht auch kein Geheimnis daraus, dass dieser Weltcup-Winter der letzte wäre: "Wenn ich es heuer schaffe, in Schladming am Start zu stehen, weiß ich, dass es das letzte Mal ist, dass ich da oben stehe."

Zuletzt konnte er auch aufgrund seiner Verletzung nur Slalom trainieren und freut sich, dass es nun auch mit dem Riesentorlauf-Training vorangeht. Nachdem er früher stets als Kritiker der Olympischen Spiele war, die stets an Orten waren, die sich für das sportliche Winter-Highlight künstliche Spielstätten ohne Nachhaltigkeit errichtet haben, hofft er nun, dass es "die Olympischen Spiele werden, von denen ich schon als kleines Kind geträumt habe".

