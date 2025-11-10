Alles zu oe24VIP
Marcel Hirscher postet Video und erntet massive Kritik
© Facebook

Ski alpin

Marcel Hirscher postet Video und erntet massive Kritik

10.11.25, 11:38
Teilen

Nicht alle Ski-Fans trauen unserer Ikone ein Comeback in der Weltspitze zu. 

Während die Ski-Stars am Wochenende im finnischen Levi um Weltcup-Punkte kämpfen, sorgt einer wieder einmal für mächtig Wirbel – Marcel Hirscher (36)!

Trainingsvideo 

Der erfolgreichste Skifahrer aller Zeiten hatte seinen Start in Finnland kurzfristig abgesagt – schon zum zweiten Mal in dieser Saison! Nach dem Kreuzbandriss und einer dreiwöchigen Erkrankung war der Salzburger laut Team „noch nicht bereit“. Doch jetzt zündet Hirscher selbst die Diskussion: Auf Social Media postete er ein Trainingsvideo – offenbar als Zeichen: Ich bin noch da!

Hirscher-Posting
© Facebook

Hirscher-Posting
© Facebook

Hirscher-Posting
© Facebook

Hirscher-Posting
© Facebook

Doch die Reaktionen? Gespalten! Neben vielen Fans, die ihm weiterhin die Daumen drücken, hagelt es auch Kritik:

  • „Der soll lieber in der Pension bleiben!“
  • „Das hat mit Comeback nichts mehr zu tun!“
  • Solche Kommentare häufen sich unter dem Clip – sogar der beige Rennanzug sorgt für Spott.

Erst im September auf Schnee

Zur Erinnerung: Hirscher fährt seit seinem Comeback-Versuch für die Niederlande, hat nach seiner Verletzung aber erst Anfang September wieder Schnee unter den Skiern gespürt. Sein Team gibt sich gelassen: „Marcel ist keine Sommervorbereitung gefahren, er muss erst in den Rhythmus kommen.“ Während andere Athleten schon 60 Skitage in den Beinen haben, kommt Hirscher auf maximal zehn. Trotzdem: Sein Knie hält, körperlich geht’s ihm top – doch die Geduld der Fans scheint langsam am Ende.

